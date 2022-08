Soudan: Mécanisme National affirme l'engagement à implémenter les provisions de charte Arabe des Droits de l'Homme

Khartoum — Le Mécanisme National des Droits de l'homme a organisé Mercredi matin au Ministère de la Justice un atelier de formation fondamentale sur la Charte Arabe des Droits de l'Homme et le rôle du Comité Arabe des Droits de l'Homme pour la mise en œuvre de la Charte, en coopération avec la Commission Nationale des Droits de l'Homme et le Comité Arabe des Droits de l'Homme

Le rapporteur du Mécanisme National des Droits de l'Homme, Conseiller Général Gumaa Al-Wakeel Al-Eisaer, s'est adressé à l'atelier de travail, saluant le rôle le rôle majeur joué par le Comité de la Charte pour le renforcement des droits de l'homme et leur application à la plus grande échelle dans le monde Arabe.

Il a accueilli favorablement la coopération et la coordination continues avec le comité dans le domaine de la formation et de la construction de capacités, en faisant allusion au progrès tangible fait par le Soudan dans les domaines des droits de l'homme au cours des années passées, particulièrement après la Glorieuse Révolution de Décembre.

Le Rapporteur du Mécanisme National des Droits de l'Homme a affirmé le souci du Soudan de protéger et de promouvoir les droits de l'homme et de remplir ses obligations internationales et régionales.

Il a dit que l'organisation de l'atelier de travail affirme l'engagement du mécanisme à mettre en œuvre les provisions de la Charte Arabe des Droits de l'Homme, notant que le mécanisme vise à compléter le rapport intérimaire, chose qui donne une occasion d'examiner le système des droits de l'homme et de traiter les défis.

Il a réitéré l'engagement du Soudan à aller en avant pour promouvoir les droits de l'homme en coordination avec les mécanismes régionaux et internationaux.

Pour sa part, le Chef du Comité Arabe des Droits de l'Homme, Conseiller Jaber Al-Marri, a dit que c'est un honneur pour le comité de visiter le Soudan, qui est un pays important et membre du Comité de la Charte et a un caractère spécial dans le respect des droits de l'homme.

Le Chef de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, Dr. Rifa'at Mirghani, a fait l'éloge de la coopération entre la Commission et le Mécanisme National des Droits de l'Homme, chose qui exprime l'engagement à l'accomplissement dans le domaine des droits de l'homme, louant les contributions du Mécanisme National dans le progrès de la levée de l'état d'urgence et la libération des détenus et d'autres développements positifs dans le domaine des droits de l'homme.

L'atelier de travail a passé en revue un certain nombre de papiers, y compris un papier sur l'aperçu de la protection régionale des droits de l'homme, un papier sur le Comité arabe des droits de l'homme qui aborde la qualité de membre, les devoirs et le texte de référence, ainsi qu'un papier sur les directives pour la rédaction des rapports au Comité Arabe des Droits de l'Homme.