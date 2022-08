Ile Maurice: Port - Ashit Gungah, nouvel homme fort de la MPA

Le Prime Minister's Office (PMO) a trouvé quelqu'un pour diriger le port. Après Menon Munien à la Cargo Handling Corporation Limited comme chairman, c'est au tour d'Ashit Gungah d'être parachuté comme chairman de la Mauritius Ports Authority (MPA).

L'ancien ministre du Commerce a pris ses fonctions vendredi dernier. Le handing over a été fait avec son prédécesseur, Sanjeev Ghurburrun, qui, après un an au sein de la MPA, reste comme conseiller spécial au PMO.

Ashit Gungah aura la tâche de piloter les négociations sur le rapport salarial dont les documents sont en voie de finalisation. Mais la grille salariale a-t-elle déjà été communiquée ? D'autant que ce rapport salarial et la réforme à venir seront durs et il faudra faire des sacrifices. Ce sera l'occasion pour le candidat battu du MSM au no 6 de faire valoir sa connaissance du dossier du commerce, de l'industrie ainsi que ses talents de politicien pour négocier avec les employés.

Il a été plusieurs fois député et ministre dans différents gouvernements. Ashit Gungah était, jusqu'à tout récemment, directeur du National Productivity and Competitiveness Council. Avant lui au poste de chairman, il y a eu l'avocat Sanjeev Ghurburrun et Ramalingum Maistry.