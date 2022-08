Algérie: Patronat - Signature d'un mémorandum de coopération avec l'Association des hommes d'affaires jordaniens

Alger — La Confédération algérienne du patronat (CAP) a signé un mémorandum de coopération avec l'Association des hommes d'affaires jordaniens dans le but de renforcer la coopération et les échanges entre les deux organisations, a annoncé mercredi l'organisation patronale dans un communiqué.

Ce mémorandum de coopération a été signé entre les membres de la délégation de la CAP avec leurs homologues du "Jordanian Businessmen Association", en marge du Salon international de l'agroalimentaire (International Food and Technology Expo) qui s'est déroulé du 17 au 20 août courant à Amman en Jordanie, a-t-elle précisé.

Les représentants de la Confédération algérienne du patronat se sont déplacés à Amman pour participer au Salon international de l'agroalimentaire dans le cadre de leurs activités à l'international, a ajouté le communiqué.

Lors de l'inauguration officielle de cet évènement, qui a vu la participation des pays du Golfe, tels que l'Arabie saoudite, le Bahreïn et le Sultanat d'Oman, les membres de la délégation de la CAP ont été reçus par le ministre jordanien de l'Industrie et ont eu des réunions et des discussions avec des représentants des chambres de commerce du Royaume Hachémite.

Les membres de la délégation de la CAP ont également tenu, en marge de ce salon, des réunions avec leurs homologues du Jordanian Businessmen Association "pour établir une nouvelle vision des relations économiques entre opérateurs des deux pays", a fait savoir l'organisation patronale.

A ce titre, "un mémorandum de coopération (MOU) a été signé à Amman, le samedi 20 aout 2022, entre les deux organisations patronales, dans le but de renforcer la coopération et les échanges".

La délégation de la CAP a tenu, aussi, des réunions avec les représentants des départements ministériels du Royaume Hachémite, notamment avec les ministères de l'Industrie et de la Santé, et ce, afin de renforcer les relations de coopération entre les milieux d'affaires et promouvoir, les investissements entre la Jordanie et l'Algérie, a-t-on souligné de même source.