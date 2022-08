Algérie: Indemnisation des victimes des incendies - Benabderrahmane rappelle les directives du Président Tebboune

Alger — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a rappelé mercredi lors d'une réunion du Gouvernement qu'il a présidée, les directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives à l'indemnisation dans les plus brefs délais des victimes des récents incendies ayant touché des wilayas de l'Est du pays.

"Le Premier ministre a rappelé les directives du Président de la République relatives à l'indemnisation des victimes et des personnes touchées par ces incendies, dans les plus brefs délais, en prenant en charge leurs préoccupations", indique un communiqué des Services du Premier ministre, publié à l'issue de la réunion du Gouvernement.

M. Benabderrahmane a également salué le "formidable" élan de solidarité des citoyens et de la société civile nationale pour le soutien et l'aide de la population touchée, ainsi que l'intervention des services de la Protection civile, des Gardes forestiers, du Génie rural et de l'Armée Nationale Populaire (ANP), ajoute le communiqué.

Auparavant, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a présenté un exposé sur "le bilan des derniers incendies ainsi que les mesures prises pour y faire face", alors que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a fait part des "dispositions engagées pour le recensement des personnes touchées en vue de procéder, dans les meilleurs délais, à leur indemnisation et à la compensation immédiate des dommages et des pertes causées aux infrastructures et aux moyens de production".

A l'entame de cette réunion, le Gouvernement a observé une minute de silence à la mémoire des victimes des incendies, selon la même source.