Algérie: CS Constantine - Réhabiliter l'équipe et la remettre sur la bonne voie

Constantine — Les supporters du CS Constantine aspirent avec le retour à la tête de la direction de leur président emblématique Mohamed Boulhabib à gouter de nouveau aux joies de la consécration à quelques jours du coup d'envoi du championnat de Ligue 1 de football 2022-2023, prévu ce week-end (26-27 août).

La désignation de Boulhabib par la firme pétrolière ENTP, détentrice de la majorité des actions de la société sportive du club, comme nouveau directeur général de la SSPA/ CSC, a suscité un certain engouement chez les supporters du club vu que ce dernier a vécu une inter saison assez perturbée.

A ce propos Boulhabib dira a L'APS " j'ai été missionné par la direction de l'ENTP afin de remettre le club sur rail, et ce qui m'a encouragé a revenir pour prendre en charge les affaires du club, c'est l'insistance des responsables à leurs tête le PDG de l'entreprise pétrolière, en me confiant toutes les prérogatives afin de réussir ma mission celle de remettre de l'ordre dans la maison, gagner des titres et donner du plaisir aux supporters ".

Et d'ajouter :"l'équipe a connu certain soucis durant la phase d'inter saison , avec une préparation perturbée par les problèmes , mais notre confiance est sans limites en staff technique et à leur tête Kheir-Eddine Madoui qui a chapeauté l'opération de recrutement, et possède une grande expérience pour constituer une équipe compétitive et être à la hauteur de attentes des supporters".

Ainsi les ultras des Vert et Noir espérant que le retour de Boulhabib dit " Soussou" va mettre fin aux problèmes de gestion qu'a connu le club lors des précédentes saisons avec une valses de directeurs, managers et autres d'entraineurs.

Pour sa part, l'entraineur Madoui revenu également à la barre technique du club après un arrêt de plus de 20 jours, --suite a un différend avec l'ancienne direction qui lui a préféré l'entraineur tunisien Kais El Yakoubi avant de se rétracter--, a exprimé sa satisfaction de retrouver un groupe qu'il connaît bien

"Nous allons essayer de rattraper le temps perdu, et même si je n'y étais pas le travail effectué durant le stage en Tunisie à Hamam Bourguiba était bénéfique".

Le CSC durant ce stage a joué 4 matchs amicaux, soldés par deux victoires face à l'équipe tunisienne d'Ain-Draham 12-0 , et l'équipe koweitienne el Arabie1-0, un match nul face au RC Arba 1-1 , et une défaite face a la JS Kabylie 1-0. D rencontres selon le coach " bénéfiques pour la cohésion et au staff technique d'avoir une idée sur l'effectif ".

Concernant la composante de son groupe qui n'a connu que 7 arrivées seulement , il dira " je suis très satisfait du groupe que j'ai sous la main, notre stratégie était clair c'est de maintenir les meilleurs éléments de la saison dernière, et de donner la chance aux joueurs U21 de la saison passée qui ont fait un parcours sensationnel et de ce fait on a promu 5 joueurs à savoir Chekal ,Bouldjedri ,Zermane, Mehazem et Bendaoued".

Indiquant que les recrus ont été ciblés et vont donner le plus escompté a l'équipe a l'image des défenseurs Medahi (JS Saoura) , Madani ( NC Megra ), Zaalani venu de l' O Khouribga (Maroc) , Harare (US Biskra ) , Demane et Khaldi ( HB Chelghoum El Aïd) , et Abdelhafid du (MCA )

Concernant l'objectif assigné, Madoui confia " je persiste à dire que le CS Constantine et au vu des moyens dont il dispose ne peut que jouer les premiers rôles chaque saison et c'est à quoi on aspire " et d'ajouter :"c'est vrai que notre préparations a été un petit peu perturbée mais j'ai senti chez mes joueurs une grande détermination de bien faire et je suis persuadé qu'avec l'apport de notre public on sera à la hauteur des espoirs de la direction et de nos fidèles supporters".

A noter que le CS Constantine, qui a bouclé son troisième et dernier stage de préparation à Ain Benian (Alger) avec deux matchs amicaux faceà deux pensionnaires de la ligue 1 soldés par un nul face à l'US Biskra et une défaite devant les académiciens du Paradou FC (0-1), devrait entamer la nouvelle saison en recevant le nouveau promu l'USM Kenchela sur son stade Chahid Benabdelmalek Ramadhan.

Effectif saison 2022-2023

Gardiens de but: Chemssedine Rahmani, Fares Boukrit, Sofiane Abed.

Défenseurs: Rebie, nacerddine Zalani (O Khouribga -Maroc) , Amir Belaili, Abdelkrim Maameri, Oussama Medahi (JSS), Mohamed Madani (NCM ), Seif -Eddine Chettih.

Milieux de terrain: Zakaria Messibah ,Mohamed Bencheira, Samir Aiboud , Kamel Belmessaoud , Belhadj Chekal , Aimen Bendaoued

Attaquants: Salah Edinne Harare (USBiskra) , Marcelin kokpo (Binin), Ahmed Khaldi (HB Chelghoum Laid), Nacereddine Bouldjedri , Islam Zermane , Aimen Lekdjaa , Hamza demene (HB Chelghoum Laid), Abdelhak Abdelhafid (MC Alger).