Cote d'Ivoire: Trois questions à... Me Zedia Bi Bally Apollinaire (Secrétaire départemental du RHDP à Vavoua) - " Nous sommes allés aux élections en rang serré " confiant pour poursuivre le travail que nous avons commencé depuis 2014.

interview

Secrétaire départemental du RHDP à Vavoua, Me Zedia Bi Bally Apollinaire revient sur les conditions de son élection le 23 juillet 2022 et présente les grands axes de son projet pour son département politique.

Vous avez été plébiscité à la tête du secrétariat départemental du RHDP à Vavoua le 23 juillet dernier. Comment expliquez-vous une telle victoire ?

Effectivement avons été élu avec un taux de participation de plus de 75% et un suffrage de 100% pour notre liste. Mais il faut noter que notre liste est une liste du consensus. Toutefois, en tant que secrétaire départemental élu en 2014, nous étions préparé pour affronter toutes les candidatures possibles. Mais le consensus voulu par le ministre Touré Mamadou a fini par avoir l'assentiment de tous. Ce qui a été une excellente solution pour notre département.

Maintenant que vous êtes élu, quelles seront, dans l'immédiat, vos priorités quand on sait que Vavoua n'est pas une zone acquise d'avance pour le RHDP ?

Il est évident que Vavoua est un département à la coloration politique indécise. C'est pourquoi nous partons confiant pour poursuivre le travail que nous avons commencé depuis 2014. A savoir reprendre la constitution des comités de base dans les villages, les campements et tous les lieux habités pour les consolider. Ensuite amener tous nos parents qui sont encore hésitants à nous rejoindre au regard des travaux titanesques de développement réalisés et en cours de réalisation de notre président, en Côte d' Ivoire et particulièrement à Vavoua.

Rappelons que dans le département politique qui est mon territoire de compétence, seuls 7 villages étaient électrifiés sur plus de 40 villages. Pour le même territoire, nous n'avions qu'un seul château d'eau et 3 centres de santé. Aujourd'hui ce territoire est entièrement électrifié, possède plus de 5 HVA et plus de 10 centres de santé. Au regard de ces réalisations de notre président, Son Excellence Alassane Ouattara, nous allons amener nos parents au RHDP, le parti du développement.

Comment comptez-vous atteindre vos objectifs et créer la cohésion au sein du parti ?

A Vavoua, il n'y a pas eu de rivalités. L'entente a prévalu entre les cadres du parti sur la méthode de désignation des candidats. Nous sommes donc allés aux élections en rang serré. Après le scrutin, nous nous sommes retrouvés pour d'une part constituer le bureau départemental et d'autre part pour désigner les zones, leurs animateurs et constituer les bureaux de ces animateurs.

Tous ces travaux se sont déroulés dans la parfaite cohésion et l'entente. Il ne pouvait en être autrement puisque nous sommes tous du même parti et du même département politique. Mon souhait aujourd'hui est que cette dynamique continue pour une grande sérénité dans notre département politique. J'entends travailler pour cette cohésion des fils et filles du département. J'entends mettre à la disposition de mon département politique des moyens de gestion efficients pour être dans la modernité et rompre avec nos anciennes méthodes de travail. Que Dieu nous en donne les moyens.

Le ministre Ibrahim Cissé Bacongo vient d'être nommé secrétaire exécutif du RHDP par le Président Ouattara. Comment analysez-vous cette promotion ?

Nous félicitons le ministre Bacongo, notre neveu. Nous remercions, par la même occasion, le Président Ouattara qui continue de lui faire confiance. Je sens que nous revenons aux fondamentaux de l'ex-RDR qui marchaient bien. Cette reprise en main voulue par le président du parti est une excellente démarche. Elle va permettre de voir les cadres qui sont au travail, les cadres qui sont à la disposition des militants.

Sachez que le ministre Bacongo est un très haut cadre de mission, d'engagement. Je suis rassuré par la paire Directoire-Secrétariat exécutif.

Avez-vous un appel à lancer aux houphouëtistes de votre localité ?

Je demande aux militants du RHDP de regarder le bilan de notre boss et de continuer à lui faire confiance. Il est au travail pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Je leur demande de se tenir debout pour les échéances à venir et d'être à l'écoute des instructions du président du parti.

Enfin, je remercie le journal Le Patriote pour cette opportunité et l'encourage à donner les informations du parti.