Cote d'Ivoire: Développement de la chaine de valeur lait - Les éleveurs reçoivent une formation

Le partenariat signé entre le ministère des Ressources Animales et Halieutiques et Friesland Campina, producteur du lait Bonnet Rouge, est en marche. Les sessions de formation des éleveurs sur les techniques modernes de production du lait prévu par ce partenariat ont débuté. Ainsi, les 17 août et 19 août 2022 se sont tenues, respectivement à Bouaké et à Korhogo, des sessions de formation d'éleveurs de la filière lait du Gbêkê et du Poro.

La session de Bouaké a eu lieu à la salle de réunion de la préfecture. Elle a été animée par la directrice régionale du ministère des Ressources Animales et Halieutiques de Bouaké, Dr Kramo Ahou Cathérine. Celle-ci a sensibilisé les éleveurs sur l'importance de s'organiser en coopératives de producteurs laitiers, afin de former une filière lait indépendante de la filière bovine viande. Les participants ont été instruits sur les différentes étapes de la création d'une coopérative, de même que la gestion de la coopérative. La formation a réuni 47 participants venus de Bouaké, Brobo, Botro, Dabakala, Béoumi, Sakassou et Marabadissa.

La session de Korhogo s'est déroulée à la direction régionale des ressources animales et halieutiques. La session a été ouverte par le représentant de la Direction des Productions Animales, Dr Kouassi Jean Narcisse. Elle a été animée par le Directeur Régional, Dr Ouattara Issif, qui a instruit les participants sur la santé animale, l'hygiène et la nutrition bovine. Les 35 participants sont venus de Korhogo, Dikodougou, M'bengué et Tengrela.

Les participants à ces différentes formations ont salué l'opportunité de ces formations et l'initiative prise par Friesland Campina et le MIRAH de les encadrer et les accompagner dans leur activité. Ils se sont dit disposés à œuvrer avec l'appui des partenaires, pour accroître de façon significative la production nationale de lait.