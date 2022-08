Algérie: Le pays prêt à prendre les mesures nécessaires pour maintenir la stabilité du marché pétrolier international

Alger — L'Algérie se tient prête, avec l'ensemble de ses partenaires de l'OPEP+, à prendre les mesures nécessaires afin de maintenir la stabilité et l'équilibre du marché pétrolier international, a indiqué mercredi le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, affirmant que l'OPEP+ se réunira le 5 septembre prochain pour évaluer les développements du marché pétrolier et ses perspectives.

"Les pays de l'OPEP+ se réuniront le 5 septembre prochain pour évaluer les développements récents du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court terme", a souligné à l'APS M. Arkab, précisant qu'il sera également question de "définir une approche commune pour les prochains mois qui permettra de consolider les efforts consentis par l'OPEP et ses partenaires de la Déclaration de Coopération afin d'assurer la stabilité du marché pétrolier international".

Le ministre a, dans ce sens, rappelé que "cette importante réunion coïncide, à quelques jours près, avec le 6e anniversaire de l'Accord d'Alger qui est la base de la Déclaration de Coopération entre l'OPEP et ses partenaires non OPEP", depuis lors, souligne-t-il, "l'Algérie s'est distinguée par un strict respect de ses engagements mensuels de limitation de la production et par une participation active et constructive aux décisions prises au sein de la Déclaration de Coopération".

En outre, M. Arkab s'est dit "contrarié par la forte volatilité des prix de pétrole observée depuis plusieurs semaines qui ne reflète pas un changement majeur des fondamentaux du marché pétrolier, mais qui repose sur une anticipation excessive des craintes liées au ralentissement de la croissance économique et de la demande mondiale de pétrole sur les marchés financiers".

A cet effet, affirme-t-il, "l'Algérie se tient prête, avec l'ensemble de ses partenaires de l'OPEP+, à prendre les mesures nécessaires afin de maintenir la stabilité et l'équilibre du marché pétrolier international".