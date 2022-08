Madagascar: Artistes peintres juniors - Une exposition à l'IKM bientôt

Dans le cadre de son stage qu'elle effectue à l'IKM Antsahavola pour ses études, Taratriniaina Sedera Onilanto, une animatrice de développement social, étudiante en 3è année à l'Institut Supérieur de Travail Social Mandrimena et dessinatrice à ses heures perdues, a mis en place un projet sur le développement personnel en faisant appel à des artistes juniors de plus de 15 ans, en collaboration avec l'IKM et l'Art-Nonymous.

Après la séance brise glace du 15 juillet dernier, destinée à situer le niveau de chacun des participants au projet sur leur notion en dessin et en peinture, les 20 juniors artistes ont eu l'opportunité de pratiquer l'art thérapeutique et ont bénéficié de formation technique en dessin et peinture, tout en baignant dans l'historique de l'art plastique, jusqu'à la fin de ce mois d'août.

Des professeurs de dessin et des art-thérapeutes ont collaboré avec l'initiatrice de cette expérience sociale dans son exécution. L'objectif principal est d'aider ces jeunes artistes à trouver un style propre à chacun. Le style est la clé de voûte et l'identité de chaque artiste, lui permettant de se distinguer des autres et de s'affirmer en tant qu'artiste mais surtout de faire ressortir ce qu'il souhaite exprimer en son for intérieur.

Après ces 2 mois de développement personnel artistique, les juniors artistes pourront enfin exposer leurs œuvres à l'IKM Antsahavola, pour rendre public le fruit de leurs efforts mais également pour sensibiliser sur l'art du dessin et de la peinture à travers le regard de ces artistes en devenir. L'exposition sera ouverte au public à partir du 04 septembre prochain, après un vernissage dans la matinée du 03 septembre. Une évaluation de cette expérience sociale sera probablement rendue publique à cette occasion.