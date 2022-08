Madagascar: Escroquerie - Un Mauricien se fait détrousser à Madagascar

Un homme âgé de 45 ans a attiré l'attention du personnel de l'aéroport d'Ivato samedi dernier en début d'après-midi en raison de son attitude.

Non seulement le Mauricien montrait des signes d'instabilité mentale, mais il a également essayé de s'engouffrer sur le tapis convoyeur afin de rejoindre le tarmac pour regagner l'Ile Maurice. Aucun papier ne se trouvait sur lui. Pour rappel, Sandiren Ramasamy n'avait plus donné de nouvelles à sa famille une semaine après son départ pour Madagascar le 4 août. Il était parti pour se marier avec une femme qu'il aurait connue sur les réseaux sociaux.

Cependant, son voyage s'est passé autrement. Il semblerait que l'homme se soit fait arnaquer et dépouiller de tous ses papiers et de son argent. Depuis plus d'une semaine, le Mauricien aurait erré sans aucun moyen de contacter sa famille. Pendant ce temps, ses proches s'inquiètent sur ce long silence depuis son départ pour Madagascar. C'est sur un groupe Facebook que les membres de sa famille ont appris qu'il était en difficulté.

N'ayant aucune piste à part une publication Facebook datant du 15 août dans un groupe, sa sœur et son neveu ont entamé des démarches auprès de l'ambassade de Madagascar à Maurice pour que cette dernière le retrouve. Quand il a été découvert à l'aéroport, Sandiren Ramasamy allait très mal et souffrait d'une dépression. Après quelques jours de difficultés, le Mauricien a été rapatrié à Maurice, samedi soir, et admis dans un hôpital public pour des soins. Depuis plusieurs années, les tentatives d'arnaque sentimentale se multiplient sur Internet.

Par e-mail ou sur les sites de rencontres, de supposées jeunes femmes ou jeunes hommes tentent de séduire les internautes pour leur extorquer de l'argent. Les messages échangés deviennent rapidement affectifs. L'inconnu assure ensuite à sa victime qu'il désire une relation sincère et sérieuse avec sa proie. Pour plaire à sa cible, il ou elle n'hésitera pas à parler de grand amour ou de sexe. Une fois que la victime se fait berner, l'imposteur trouve un prétexte pour lui demander de l'argent. Ces arnaques sont dangereuses et demandent la vigilance des internautes.