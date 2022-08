Madagascar: Société Générale Madagasikara - Une tombola spéciale pour la rentrée scolaire

Rentrée scolaire oblige. Les banques rivalisent de créativité pour satisfaire les ménages.

À l'instar de Société Générale Madagasikara qui lance actuellement sa traditionnelle tombola spéciale rentrée scolaire. En effet, il suffit de souscrire à un crédit SOAFENO du 22 août au 22 octobre 2022 pour participer à cette tombola et tentez de gagner 2 000 000 ariary, à déduire du capital restant dû. La Société Générale rappelle dans un communiqué que le crédit Soafeno est une gamme de prêts répondant à tous les projets de la vie quotidienne.

À savoir : Soafeno Maika qui est une solution pour les imprévus ou les dépenses urgentes ; Soafeno Express pour les frais scolaires, les événements spéciaux, les achats de mobiliers et d'électroménagers ; Soafeno Auto qui est un prêt plus adapté pour l'achat d'une automobile neuve ou d'occasion ; et enfin Soafeno Moto qui, comme son nom l'indique, est un prêt pour l'achat d'une moto.

" Ces offres de crédit sont accessibles auprès de toutes les agences Société Générale Madagasikara et permettent d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets. Ils peuvent ainsi à tout moment se renseigner auprès de nos conseillers clientèles en agences et en ligne ", précise le communiqué. Pour en revenir à la tombola, elle fera l'objet de trois tirages au sort et l'annonce des gagnants sera diffusée en direct sur la page Facebook de Société Générale Madagasikara en présence de la police des jeux.

Cette tombola sera ouverte aux personnes majeures résidant à Madagascar et les règles et conditions de participation restent accessibles en agence, sur la page Facebook ainsi que sur le site web de la banque.