Tunisie: "Un ballon et des rêves" de Mohamed Ali Okbi - Cette odyssée restaurée du ballon rond

Le long-métrage de Mohamed Ali Okbi "Un Ballon et des rêves", sorti en 1978, a été digitalisé grâce à la contribution de l'ambassade d'Argentine et du ministère de la Culture, et sortira dans les salles prochainement à l'occasion du Mondial 2022.

Le film a été restauré dans son intégralité, 43 ans après sa présentation au grand public. Il a subi les aléas du temps, mais grâce au laboratoire argentin et suite à sa réhabilitation effectuée récemment, "Un ballon et des rêves" pourra être visionné en qualité optimale. Ce long-métrage, réalisé autour du football et du ballon rond tunisien, est un hommage au footballeur et entraîneur Abdelmajid Chetali. Le film revient sur une partie de l'histoire de l'équipe nationale tunisienne de football, celle qui coïncide avec le Mondial 1978.

Selon le synopsis, et pour révéler au grand jour ce monde du football -- phénomène sportif, mais également social --, le film choisit deux itinéraires complémentaires. Le premier itinéraire passe par la victoire des joueurs de l'Equipe Nationale de Tunisie (année 1977-1978) et de son entraîneur Abdelmajid Chetali : en tant que spectateur, on les voit tous ainsi évoluer dans leur existence quotidienne chez eux et sur le terrain, ils nous parlent de leurs problèmes, de leurs angoisses, de leurs rêves et de leurs succès. Leur vie semble être cette quête permanente de la performance corporelle, animée par cette volonté ardente du dépassement de soi.

Le second itinéraire raconte l'histoire de deux adolescents : Khaled et Hichem, qui sont issus de quartiers populaires et passionnés de foot. Ils suivent en fabulant l'existence de leurs joueurs préférés et les idolâtrent.Ces deux voies parallèles nous conduisent en cette année 1977-1978, si féconde en événements sportifs, au spectacle grandiose du match Tunisie-Egypte (match de qualification pour le Mondial 78).

Ensuite, place à l'épopée argentine de l'Equipe Nationale avec les principales phases de jeu des rencontres entre équipes en compétitions, notamment ses rencontres avec l'équipe polonaise et celle allemande. Le film retrace la première participation historique de l'équipe nationale au Mondial du foot. Sa sortie prochaine en version numérique moderne sera annoncée dans les plus brefs délais.