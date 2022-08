Tunisie: Pénurie de médicaments - De gros risques pour les malades

Une solution immédiate doit être trouvée pour répondre à cette situation qui se caractérise par l'absence de nombreux médicaments dans les officines et qui pose de gros problèmes au moment de remplir les formulaires de remboursement de frais de soins ou le changement de médicaments ou, encore, le dépassement des délais de dépôt de ces documents auprès des caisses.

La pénurie chronique de centaines de médicaments fait courir de graves risques aux malades. La quasi-absence de réactions des autorités est de nature à inquiéter non seulement certains malades mais aussi leurs parents.

Perturbation du remboursement...

Ces pénuries causent des torts à tout le monde à commencer par les pharmaciens qui ne trouvent aucune réponse à donner à leurs clients. Ils sont incapables de leur dire si ces pénuries auront une fin ou non ou quand tel ou tel médicament pourrait être disponible. Cela perturbe aussi les rapports entre les malades et les caisses de sécurité, notamment en ce qui concerne les remboursements.

En effet, les formulaires de remboursement ne pourront pas être remplis et l'affilié ne pourra pas les remettre dans les délais. Ceci pourra faire perdre aux affiliés leur droit au remboursement des frais de soins car les caisses ne s'intéressent pas à ce qui se passe sur le marché. Elles appliquent, aveuglément, des règles strictes qui ne tiennent compte d'aucun aléa pouvant survenir.

On a l'impression qu'elles vivent hors du temps. Si l'affilié ne peut pas trouver son médicament, il ne pourra pas coller la vignette demandée sur son bulletin de remboursement des frais. Il doit se retourner vers son médecin traitant pour actualiser l'ordonnance et devra, donc, payer de nouveaux honoraires.

Et, malheureusement, le risque est très grand que la Cnam, par exemple, n'en tiendra pas compte et il ne sera, par conséquent, pas remboursé. Bien sûr, la Cnam ne lui signalera rien tant qu'il ne se présentera pas de lui-même à ses services pour demander des explications. Ces explications seront données sans le moindre état d'âme et sans appel.

Une solution s'impose

La majorité des affiliés connaissent ce qui se passe dans les services de la Cnam dont les prestations ne sont pas du tout satisfaisantes. Pour l'heure, il est temps pour cette caisse de se mettre au diapason des changements qui se succèdent à un rythme très rapide et de se conformer aux normes les plus courantes pour ne pas faire plus de tort à ses affiliés.

Une solution immédiate doit être trouvée pour répondre à cette situation qui se caractérise par l'absence de nombreux médicaments dans les officines et qui pose de gros problèmes au moment de remplir les formulaires de remboursement de frais de soins ou le changement de médicaments ou, encore, le dépassement des délais de dépôt de ces documents auprès des bureaux de la caisse.

Il ne serait pas logique de ne pas rembourser les personnes qui subissent cette situation exceptionnelle parce qu'ils ne peuvent pas se plier aux démarches routinières de la Cnam. Celles-ci, en effet, ne font preuve d'aucune souplesse ou d'adaptation à une réalité changeante. En tout cas, une telle pénurie de médicaments montre que la vie de milliers de malades est en danger.