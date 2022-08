Cote d'Ivoire: Salubrité - L'ex-décharge d'Akouédo en pleine réhabilitation

L'ex-décharge d'Akouédo est en train de se métamorphoser. Comme l'a promis le gouvernement, le site sera transformé en parc urbain. Le mercredi 27 juillet 2022, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana a effectué une visite sur le chantier. Occasion pour lui de constater l'avancement des travaux.

M. George Kosseim de Pierre Fakhoury Organisation (PFO), entreprise en charge des travaux, a expliqué au commissaire du gouvernement les travaux en réalisation. Il a ainsi confié que le remodelage des déchets a été fait et qu'une quantité de terre de plus 30 mètres de hauteur a été bien enfouie et damée. Ce, après traitement et consumation du lexiviat. Le visiteur du jour et ses hôtes ont pu apprécier les installations primaires de ce qui constituera sous peu le Centre de mécanisation et de traitement du biogaz, qui en sera extrait. Ce sera une grande usine productrice d'énergie.

Au terme de cette visite technique, Bouaké Fofana a dit tout son espoir de voir dans quelques mois cet impressionnant joyau écologique sortir totalement de terre. " J'attends avec beaucoup d'impatience la fin des travaux. Ce sera un parc urbain moderne, jamais réalisé en Côte d'Ivoire ni dans la sous-région. Nous y donnerons aux Ivoiriens et aux touristes un cadre propice où ils pourront prendre de l'air pur, faire du sport, de la promenade et des emplettes dans des espaces commerciaux ", a-t-il déclaré avec enthousiasme. Ajoutant que les investissements aux alentours du parc prendront de la valeur.

Nanan Gbangbissé Germain, chef du village d'Akouédo, a dit toute sa joie. Une joie justifiée car le village bénéficiera d'un marché moderne, d'un collège de filles et d' infrastructures d'assainissement et de drainage.

Selon M. Clyde Fakhoury, directeur de PFO, la réalisation des travaux est à mi-parcours. " D'ici un an, on aura tout achevé. Ce sera un projet impactant du point de vue environnemental ", a-t-il déclaré.

Pour mémoire, la décharge publique d'Akouédo a été officiellement fermée en janvier 2019. Dès novembre 2018, l'Etat ivoirien avait ouvert le Centre de Valorisation et d'Enfouissement Technique (CVET), une infrastructure ultramoderne bâtie à Kossihouen. Dao Maïmouna