Cote d'Ivoire: PND 2021-2025 - Les prévisions de l'Etat pour la mise en œuvre et le financement

Le Plan national de développement (PND) se définit comme un ensemble de politiques de planification qui permet de concevoir, organiser et animer le développement économique, social et culturel d'un pays.

Elaborés par le Président de la République, Alassane Ouattara, dès son accession au pouvoir, le PND 2012-2015 et le PND 2016-2020 ont permis de stabiliser la Côte d'Ivoire, de relancer l'économie ivoirienne, en somme de repositionner le pays sur l'échiquier sous-régional et international.

Au regard de ce succès, les autorités ivoiriennes ont adopté un 3ème PND pour la période de 2021-2025 d'une valeur de 59 000 milliards de FCFA. Ce programme quinquennal entend mettre la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030.

De façon spécifique, l'objectif de ce 3ème PND est d'accélérer la transformation économique et sociale du pays amorcée avec la mise en œuvre des précédents plans de développement.

Ainsi le PND 2021-2025 projette une croissance économique moyenne de 7,65% sur la période 2021-2025, contre 5,9% sur la période 2016-2020, en portant le taux d'investissement de 23,1% du PIB en 2021 à 27,1% en 2025 avec des réalisations en matière d'investissements estimées à 59 000 milliards de FCFA dont 43 646,7 milliards de FCFA pour le secteur privé, soit 74% et 15 353,3 milliards de FCFA pour le secteur public, soit 26%.

Ainsi, six piliers ont été définis pour améliorer la compétitivité de l'économie ainsi que la gouvernance.

Il s'agit de l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement de grappe ; le développement du capital humain et la promotion de l'emploi ; le développement du secteur privé et de l'investissement ; le renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale ; le développement régional équilibré, la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique ; et le renforcement de la gouvernance, la modernisation et la transformation culturelle.

Prévisions pluriannuelles

Pour financer ces grands axes du PND, l'Etat dans la programmation pluriannuel 2023-2025, a fait des prévisions sur la mise en œuvre de ces piliers. Au titre du premier pilier, à savoir, l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement de grappes, il est prévu 507,5 milliards de FCFA en 2023, 571,8 milliards de FCFA en 2024 et 596,8 milliards de FCFA en 2025.

S'agissant du pilier sur le développement du capital humain et de la promotion de l'emploi, les crédits affectés en 2023 se chiffreraient à 1 742,7 milliards de FCFA, 1 813,9 milliards de FCFA en 2024 et 1 933,7 milliards de FCFA en 2025. En ce qui concerne le développement du secteur privé et de l'investissement, les projections sont estimées à 5 528,8 milliards de FCFA en 2023, 6 295,5 milliards de FCFA en 2024 et 6 669,4 milliards de FCFA en 2025.

Relativement au 4ème pilier sur le renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale, les crédits budgétaires qui y sont alloués passeraient de 1 130,7 milliards de FCFA en 2023 à 1 349,5 milliards de FCFA en moyenne en 2024 et 2025.

Pour ce qui est du développement régional équilibré, de la préservation de l'environnement et de la lutte contre le changement climatique, il est consacré 435,3 milliards de FCFA en 2023, 445,8 milliards de FCFA en 2024 et 449,5 milliards de FCFA en 2025. Relativement au dernier pilier sur le renforcement de la gouvernance, à la modernisation de l'Etat et à la transformation culturelle, les projections de dépenses sont estimées à 1 927,1 milliards de FCFA en 2023, 2 397,0 milliards de FCFA en 2024 et 2 517,7 milliards de FCFA en 2025.

A noter que sur un objectif initial de 9 335 milliards de FCFA, le Groupe consultatif pour le financement du Plan national de développement (GC PND) 2021 - 2025, organisé le 15 juin 2022, à Abidjan, a permis de mobiliser 15 706 milliards de FCFA, soit un taux de mobilisation de 168,25%.