Cote d'Ivoire: MAN - Le délégué régional du Tonkpi de l'Association des présidents de conseil d'administration des coopératives du café-cacao investi

L'Association des présidents de conseil d'administration des coopératives du café-cacao (ASPACC) a désormais son délégué dans le Tonkpi. Après San-Pedro, Adzopé et Abengourou, le délégué régional du Tonkpi a été investi le jeudi 18 avril à Man. Il s'agit de Tiendrebeogo Fidèle, grand planteur et Pca d'une société coopérative dans la filière. C'est en présence de plusieurs centaines de producteurs et d'acteurs de la filière que le délégué a été investi. Cette cérémonie marque le point de départ de la présence et de la représentativité effective de l'ASPACC dans les zones de production.

Selon la coordonnatrice générale, Mme Rose Marie Tanoe, l'ASPACC est née de la volonté des PCA des coopératives café-cacao de fédérer leurs efforts pour devenir des acteurs incontournables dans la filière afin de faire entendre la voix des producteurs sur les défis à relever pour la durabilité. A savoir le travail des enfants, la déforestation, le revenu décent pour les producteurs et la certification. Les différentes délégations investies ont pour mission de promouvoir l'épanouissement moral et financier des producteurs, d'œuvrer à la durabilité économique, sociale et environnementale de la filière pour l'amélioration des conditions de vie des membres.

Le président de l'ASPACC, Sawadogo Moussa, le représentant du ministre-gouverneur et le représentant du préfet de région, préfet du département de Man, Bah André Yao ont tous salué cette investiture qui démontre que les acteurs de la filière sont engagés à offrir le meilleur aux producteurs. Ils ont insisté sur l'entente et la production de qualité afin que la filière continue d'être hissée au meilleur rang mondial. Le délégué nouvellement investi s'est engagé à fédérer autour de lui tous les acteurs de la filière et à apporter un mieux être à leur condition économique et sociale.

Créée le 11 novembre 2021, que l'ASPACC a véritablement démarré ses activités en janvier 2022. A ce jour, elle est constituée de 500 sociétés coopératives dans les 13 zones de production de café cacao qui totalisent plus de 500 000 tonnes sur les 2,3 millions de tonnes que produit la Côte d'Ivoire. Plusieurs acquis ont été obtenus depuis le démarrage de ses activités. Notamment la collaboration avec le secteur privé (groupement des exportateurs), la reconnaissance de l'ASPACC au niveau de la plateforme européenne pour le cacao durable, membre du comité miroir de Côte d'Ivoire qui fait des observations sur la norme africaine.