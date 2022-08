Tunisie: Billet | Déviations et incertitudes

Les déviations et les incertitudes autour de la compétition nationale nous semblent aujourd'hui des défaillances et des écarts établis, avérés. La crise d'identité et de valeurs du football tunisien reflète une réelle crise de gouvernance. Certaines parties semblent se satisfaire dans cet incroyable gâchis et le phénomène profite à tous ceux qui ont dénaturé un championnat qui perd de plus en plus sa vocation et qui ne semble pas attirer les investisseurs dans le domaine sportif.

On se demande aujourd'hui si le football tunisien n'est pas déjà dans le mur ? On pourrait comprendre ceux qui seront affirmatifs dans leurs différentes appréciations. Les interrogations ne s'arrêtent pas pour autant là. Il reste à se demander comment le football tunisien peut-il se développer alors que la situation de beaucoup de clubs est au plus mal et les dérapages en disent infiniment long sur les manquements des différentes parties prenantes. D'ailleurs, il ne faut pas s'en étonner car le cœur de l'action réside dans cette incapacité à remettre de l'ordre dans un environnement plus que jamais exposé aux excès, aux débordements et aux dérives.

Le constat est là : la valorisation du football tunisien est si pauvre d'autant qu'il ne cesse d'afficher une impuissance certaine, notamment au niveau de la gestion de la plupart des clubs, de leurs ressources et de leur évolution. Les valeurs sportives ont plus que jamais perdu leur sens et leur vocation. Elles font désormais appel à des considérations qui n'avaient nullement leur place dans un temps pas si lointain. A la place des programmes et des projets, l'on a droit à des agissements et des prises de position qui divisent plus qu'ils ne rassemblent.

Dans les différentes considérations, individuelles ou collectives, il n'est plus question, ou presque, de vrai football. On évolue dans une atmosphère de conflits, de querelles et de dissensions. Les travers y sont nombreux et bien connus: incompétence ou manque de légitimité. Mais, dans tous les cas de figure, fragilité de ceux qui se voient maîtres à bord et... intouchables !

Faut-il s'habituer aujourd'hui à répéter les mêmes constats et les mêmes causes qui empêchent le football tunisien de se métamorphoser, de prendre une nouvelle dimension, essentiellement au-delà de ce qu'il a pris l'habitude de connaître et de vivre ces derniers temps ? Le championnat, qui tarde à redémarrer, peut-il redevenir ce qu'il était, précisément et ce que nous aimons toujours qu'il soit ?

Ce sont là des questions qu'on ne cesse de poser. Des questions auxquelles on risque de ne pas trouver de réponses. Car, que ce soit sur les terrains ou ailleurs, les attitudes et le comportement de la plupart de ses acteurs font état d'un mode complètement différent de ce qui est souhaité et espéré. Les causes d'une reconversion ratée sont diverses et diversifiées : un entourage pas suffisamment impliqué dans les affaires du football, des choix hasardeux, des égarements souvent répétés.

En dehors des terrains, le football tunisien est aussi loin d'être moral. Il héberge des parties emblématiques. Consultants médias, producteurs, animateurs, journalistes, la plupart du temps dans une ambiance de polémiques qui n'en finissent pas, mais aussi des règlements de compte aussi cruels qu'injustifiés. Tout un monde qui participe à lui seul à donner une certaine pâleur à un environnement de plus en plus trouble.

Le temps est venu pour trouver les solutions adaptées et, par conséquent, renforcer la crédibilité et l'honneur du football tunisien. Cela nous amène à nous interroger sur le rôle des uns et des autres. Sur leurs prérogatives, leurs aptitudes. En même temps, la compétition nationale aurait fortement besoin d'un climat de sérénité et de confiance réciproque entre les différentes parties prenantes. Et donc une bonne composante de la qualité du travail, surtout loin des aléas, des imprévus et des incertitudes...