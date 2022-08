Congo-Brazzaville: Diaspora - Le choix du retour au pays des Congolais de l'étranger

Entre la tentative d'aller rechercher des opportunités ou tenter de mieux exprimer pleinement leur talent, certains Congolais optent pour le choix de revenir au pays d'origine. Maître Jacquis Gobert Ekani, docteur en droit, avocat à la cour de Paris, régulièrement installé en France, est rentré au Congo depuis septembre 2017. Dans la vague actuelle où la tendance pour les Congolais de l'étranger est de vouloir "rentrer chez soi", le Congo constitue la terre où l'on revient s'installer et travailler. Une terre où tout est possible avec un dynamisme entrepreneurial au sommet et où le programme gouvernemental offre à ses compatriotes de multiples opportunités.

Tous ne veulent pas revenir au Congo, bien sûr, mais plusieurs ont déjà sauté le pas. C'est le cas de Maître Jacquis Gobert Ekani, actuel Chef de département juridique du Bureau de contrôle et de supervision de la concession des aéroports du Congo.

Il faut préciser que l'engagement de ce compatriote pour son pays ne s'est jamais démenti. En effet, porteur d'initiatives pour son pays, il a, entre autres, accompagné une délégation des investisseurs russes, en mai 2014, et a été co-organisateur de diverses sessions de formation sur le droit Ohada, dont celle de 2015 à Brazzaville, portant principalement sur les actes uniformes relatifs aux sociétés commerciales et aux voies d'exécution.

Avant d'occuper ses fonctions actuelles de chef de département juridique au niveau des aéroports, il était conseiller aux réformes et à la formation du ministre de la Justice, des droits humains et de la Promotion des peuples autochtones. Il a occupé cette charge, de septembre 2017 à début mars 2022. Pendant presque cinq ans, il a assumé de grandes responsabilités et a accompli diverses missions, tant au niveau national qu'à l'étranger pour le compte du Congo, sous la supervision et l'autorité du ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga.

À ce titre, le retour au pays n'est plus, pour lui, une vue de l'esprit, mais une expérience concrète qu'il décrit, tout en évoquant également les écueils de parcours et les contraintes liées à la réadaptation aux réalités sociales, administratives et professionnelles du pays.

Maitre Jacquis Gobert Ekani continue donc à mettre à profit son expérience et se projette positivement pour l'avenir de son pays d'origine. À son avis, une chose est sûre, au-delà d'une conjoncture internationale favorable à la hausse du prix du baril de pétrole, il pense que l'économie du Congo ne manquera pas de s'ouvrir vers l'extérieur, notamment avec la diversification de l'économie, l'intensification des investissements dans le domaine agro-industriel et la mise en œuvre de la Zlécaf.

Participant actuellement à un projet interministériel, il reste totalement enthousiaste et convaincu de lendemains meilleurs sur les perspectives sociales et économiques du Congo.

L'appel du président de la République relayé par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, à l'égard des compatriotes n'est plus une illusion, mais une réalité que plusieurs Congolais de la diaspora qui vivent au quotidien dans des secteurs différents, voguant ainsi vers des horizons meilleurs et, surtout, hautement propices au développement de leur pays d'origine.