Congo-Kinshasa: Transferts - Jordi Mboula prêté en deuxième division espagnole

Indésirable aux yeux de Javier Aguirre au RCD Majorque, l'attaquant de 23 ans va porter les couleurs du Racing Santander cette saison. L'attaquant de 23 ans est en effet prêté jusqu'en juin 2023 au club de Cantabrie, actuel avant-dernier de la Segunda division, le deuxième échelon espagnol.

Transféré dans le club des Baléares en septembre 2020, l'ancien Monégasque avait contribué à la remontée du RCD en Liga à l'issue de la saison 2020-2021 (29 matches, 1 but et 3 passes décisives).

Titulaire à l'entame de la saison suivante, il va progressivement sortir de l'équipe (11 matches de Liga, dont 6 entrées en jeu) puis fait l'objet d'un prêt au Praia Estoril. En première division portugaise, le natif de Granollers a joué 13 matches, 11 comme titulaire, 1 but et 2 passes décisives.

Revenu à Majorque, il n'entrait donc pas dans les plans du Mexicain Javier Aguirre et va donc retrouver une compétition qu'il connaît bien pour y avoir disputé 38 matches (29 avec Majorque et 9 avec Huesca) pour un seul petit but marqué.

C'est dans ce domaine que l'ancien barcelonais doit impérativement progresser. A 23 ans, il ne totalise que 3 buts chez les pros (1 avec Monaco, 1 avec Majorque en Segunda division et 1 avec Estoril) et six passes décisives. Insuffisant pour un attaquant de haut niveau.