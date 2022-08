Congo-Kinshasa: Croisades d'armement patriotique et politique /MSC - Laurent Batumona face aux forces vives de Mont-Amba ce samedi 27 août 2022

Sous la férule de Jeannot Binanu, Mont-Amba est mobilisé pour recevoir Laurent Batumona. Ce dernier va animer un mega meeting le samedi 27 août au terrain Elimo Santo de Livulu. L'opportunité lui est donnée par Jeannot Binanu, président provincial du Mouvement de Solidarité pour le Changement, ville-province de Kinshasa, de parler sur la marche politique, économique et sociale de la RDC. Le leitmotiv, c'est la défense du territoire national contre les agresseurs, booster et maintenir davantage la paix, l'économie sociale et les acquis des actions de Félix Tshisekedi. Les enjeux de 2023 ne seront pas en reste. Car, partout où il est passé, Batumona Laurent ne cesse d'appeler les congolais à donner un second mandat à Tshisekedi Félix.

Sous l'impulsion du dynamique "Gouverneur du MSC ", Jeannot Binanu, président provincial du Mouvement de Solidarité pour le Changement ville de Kinshasa, un meeting populaire est programmé le samedi 27 août 2022 à partir de 13 heures au terrain Elimo Santo du quartier Livulu, dans le district de Mont-Amba, à Kinshasa. Dans les états-majors des Inter-fédérations, fédérations et Cellules fourmilles d'intenses activités de mobilisation. Et pour cause ? Jeannot Binanu reçoit l'Honorable Laurent Batumona, initiateur de la campagne des croisades d'armement patriotique et politique.

Tout le gotha structurel du MSC sera représenté. A l'ordre du jour : expliquer aux hauts cadres, cadres et membres du MSC ainsi qu'aux partenaires politiques et aux Associations Alliées au MSC, le but des croisades lancées le 6 juillet dernier à Yolo. La situation de la guerre, qui a plus de 25 ans, en terre congolaise dans l'Est de la RDC, empêchant ainsi la population à vaquer à ses occupations, les enfants non scolarisés, les violences les plus atroces du monde seront évoqués dans le but de conscientiser les jeunes à prendre une décision de leur avenir et de se battre pour leur destin, sont là les questions qui seront abordées par l'Honorable Batumona.

Pour donner un ton, l'honorable Laurent Batumona qui n'aurait voulu, pour rien au monde, rater cette quatrième sortie dans le cadre de la campagne sur les croisades lui offert par son Président provincial du MSC, Ville de Kinshasa, Jeannot Binanu. Une opportunité pour lui de marteler très fort, du haut de la tribune, sur ses appels aux jeunes à prendre un engagement patriotique de s'enrôler dans l'armée où il y a tous les services de différentes formations dans son administration.

Il faut noter, sur le plan politique, que dans les précédentes croisades, il a toujours abordé la question électorale avec beaucoup de détermination et de sérieux. Il prévient et sonne une alerte aux populations de ne pas tomber dans la distraction des discours politiciens sur l'organisation des élections en 2023.

Dans sa vérité légendaire et n'ayant pas un langage de bois, Laurent Batumona va rassurer les forces vives sur le fait que les élections auront lieux en 2023. C'est ainsi qu'il invite souvent les membres de son Parti, le MSC, à se préparer sérieusement pour que le MSC gagne plus de 300 députés à l'Assemblée Nationale :

"l'engagement que le MSC a pris, ici et maintenant, est d'élire le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui offrir le deuxième mandat lors de prochaines échéances électorales. Il est le seul et unique candidat à la magistrature suprême, capable de poursuivre l'œuvre de développement et de pacification de notre pays, de voter massivement pour les cadres du MSC", déclare-t-il avec conviction dans ses meetings.

Avec son flegme, l'Autorité Morale du MSC écoute attentivement, comme seul il sait si bien le faire, et répond sur un égal avec sincérité des faits.

La question sécuritaire sera évoquée avec détermination de mettre fin à cette agression des pays voisins. Sur le plan social et économique, Laurent Batumona rassurera sur les prémices des avancées significatives par rapport à un passé d'il y a 3 ans. " Seuls les aveugles ne savent pas le percevoir", a-t-il souvent interpelé.

A Mont-Amba, face au parterre des cadres du MSC et différents partenaires, la conclusion de Laurent Batumona sera sans équivoque : " le chemin des élections est ouverte. Pas un quartier, une parcelle, une porte sans MSC. Eviter le tribalisme qui est notre ennemi commun dans notre parti. Soutenons le Président de la République, les Fardc et inspirons-vous du slogan : pas une parcelle sans MSC".