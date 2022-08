Afrique: Organisé du 24 au 25 août à Kinshasa - WCI FORUM CONGO offre l'opportunité de rencontrer et de développer des affaires avec des fabricants Turcs

C'est une initiative et une véritable porte d'opportunités qui s'offre aux entrepreneurs et sociétés congolaises qui aimeraient travailler avec des fabricants turcs. Le Business forum WCI Turquie-Afrique s'est ouvert ce mercredi 24 août 2022 à l'hôtel Pullman à Kinshasa, en présence de l'ambassadeur de la Turquie en RDC, Munis Dirik, de la conseillère du ministre de commerce extérieur chargée du suivi des accords commerciaux, Valérie Kalanga Mabi et de nombreux Hommes d'affaires venus de divers horizons de la RDC. Cet évènement est une initiative de Bosphorus Expo à travers WCI Forum Drc Business. Ce portail d'opportunités offre l'opportunité de rencontrer et de développer des affaires avec des fabricants de Turquie et se clôture ce jeudi 25 août 2022.

Prenant la parole devant les participants, le président du WCI Forum, Utku Bengisu a signifié que l'objectif de cette rencontre consiste à développer la coopération entre les petites et moyennes entreprises entre la Turquie et les pays africains. Dans son élan, il a présenté en chiffres et par des exemples les avantages de coopération de la Turquie avec l'Afrique en général et en particulier avec la RDC.

"La Turquie est la 19ème plus grande économie du monde. Elle compte plus de 4 millions d'entreprises, de ces entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Il existe plus de 300 000 entreprises manufacturières en Turquie. Il y a 125 000 entreprises exportatrices en Turquie ", a-t-il fait savoir. Ainsi, ces statistiques ont conduit la Turquie à exporter 250 milliards (deux cent cinquante milliards) de dollars cette année.

"Nous voulons faire de la Turquie le nouveau partenaire d'investissement, de coopération et de commerce de la République Démocratique du Congo. C'est pourquoi nous organisons ce Forum ", a insisté par ailleurs le Président de WCI forum, Utku Bengisu.

Deuxième personne à prendre la parole, la conseillère du ministre de commerce extérieur chargée du suivi des accords commerciaux, Valérie Kalanga Mabi a noté que ce forum est une opportunité d'affaire qui s'offre aussi bien aux investisseurs Turcs que congolais pour obtenir une coopération mutuellement profitable aux deux Nations.

Pour elle, la Turquie peut investir dans plusieurs secteurs surtout privés où il existe une demande unanime des consommateurs évalués à plus 80 millions. Il s'agit, selon Mme Kalanga des secteurs de mines, hydrocarbures, l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, l'automobile, le textile, le sanitaire, en particulier celui de l'industrie pharmaceutique.

Dans ce sens, une vingtaine d'exportateurs-fabricants turcs présents à ce Forum ont présenté leurs produits dans plusieurs secteurs tels que la construction, l'alimentation, l'agriculture, le textile, la chaussure, l'automobile, les machines, la santé, les produits de grande consommation et les services.

Devant ces exportateurs-fabricants turcs, Valérie Kalanga Mabi a profité pour rappeler que la RDC à un plan directeur d'industrialisation.

Pour cette édition, l'évènement a pour objectif de rassembler les entreprises turques avec les entreprises africaines pour des B2B Meetings et renforcer les relations internationales économiques des deux pays. Lors des précédentes éditions, les rencontres entre les grandes entreprises ont permis d'apporter une expérience s'avérant précieuses dans le développement des affaires avec Marchands, Grossistes, Importateurs, Entrepreneurs, Hommes d'affaires, Développeurs d'affaires, Distributeurs, Propriétaires de magasins et pleins d'autres acteurs dans le monde du business.

D'emblée, il convient de rappeler que le WCI Forum est une opportunité importante pour les commerçants qui souhaitent rencontrer des fabricants et des exportateurs de tous les secteurs en Turquie et développer leur activité. Créé en 2017, ce forum commercial généraliste se tient chaque année à Ankara, Kinshasa, Abidjan et Accra.

Après l'ouverture solennelle, l'ambassadeur Turc en RDC qui avait au paravent salué cette organisation, ensemble avec les organisateurs, ont visité les stands des exposants. Comme si cela ne suffisait-il pas, des rencontres B2B et des présentations des produits ont été réalisées.