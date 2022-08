Cote d'Ivoire: Firmin Nanga (Procureur) - " Pourquoi nous avons fait le film ADN "

interview

Entrepreneur culturel, Firmin Nanga vient de produire un long métrage d'une durée de 80 minutes intitulé " ADN- Attestation d'Identité Nationale ". Réalisé par Pierre Laba, ce film relate l'histoire d'Esmelle, une jeune malade mentale, qui donne naissance à un garçon, après que plusieurs hommes aient abusé d'elle... Dans cet entretien, Firmin Nanga en dit long sur cette production et explique ses motivations.

Comment est née l'idée de ce film ?

" ADN " est tiré d'une histoire vraie. Nous sommes au sud de la Côte d'Ivoire, précisément à Jacqueville. Une jeune malade mentale, belle fille, est victime de violences sexuelles. Elle est régulièrement violée et elle ne sait même pas qui la viole. Et un enfant est issu de ces viols répétitifs. Qui est le père de cet enfant ? Personne ne le sait, ni même la mère. C'est donc le grand-père maternel de l'enfant qui va lui donner son nom. Mais, le fait de ne pas connaître son père et surtout de ne pas porter son nom va suivre cet enfant et le rattraper plus tard.

Justement, le film pose la problématique des enfants sans papiers...

Effectivement, " ADN " vise à attirer l'attention à la fois des décideurs et du grand public sur cette situation. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire 49% des enfants n'ont pas de papiers, en clair pas d'extrait de naissance. Et quand ils arrivent au CM2, c'est déjà un souci pour passer l'examen du CEPE et le concours d'entrée en 6ème. Le gouvernement s'attèle à aider les parents à déclarer leurs enfants dès la naissance. Ce film vient accompagner ces efforts en mettant l'accent sur la sensibilisation. Si dans la vraie vie, l'enfant n'a pas fait de grandes études, bien qu'il soit intelligent, faute de moyens, dans le film il devient un haut cadre du pays, mais avec une tache indélébile : il ne connaît pas son père. Il veut être député mais pour être candidat, il doit fournir les papiers de ses parents. Or, il ne connaît pas son père. L'idée du film, c'est d'interpeller les populations sur les conséquences d'une non-déclaration à la naissance d'un enfant.

Il y a aussi l'allégorie du viol. Quel message voulez-vous véhiculer par-là ?

C'est une dénonciation de cette violence sexuelle qui doit être bannie de nos comportements. Beaucoup de femmes handicapées psychiques sont constamment victimes de viol aussi bien en ville que dans les villages. Parfois pour des rituels. Et comme elles ne peuvent pas dénoncer cela, ces crimes restent impunis. Le film dénonce cette pratique ignoble et le message qu'il véhicule en filigrane, c'est non au viol. Absolument.

Où et quand a eu lieu le tournage ?

Le tournage a eu lieu à Jacqueville et dans ses villages environnants. Il a été réalisé avec brio par Pierre Laba. Dans la distribution, il y a Dosso Tiékoumba, vedette de " Ma Famille " ; Cécile Pango ; Jackson M'broh ; Wilfried Nanga, Dieudonné Akira qui campe le rôle principal, celui du fils de la femme attardée.

A quand la sortie du film ?

Pour l'instant, nous n'avons pas encore arrêté de date, mais le film sortira en salles en Côte d'Ivoire. Ensuite, il tournera dans la sous-région, notamment au Burkina Faso. Nous mettrons également le film à la disposition du gouvernement pour une campagne de sensibilisation sur les deux thématiques fortes qu'il aborde.