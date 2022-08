Cote d'Ivoire: Gagnoa - Pascal Affi N'Guessan défie Laurent Gbagbo sur ses terres

Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'guessan, a reporté sa visite sur Mama, village natale de l'ex-président Laurent Gbagbo par ailleurs premier responsable du PPA-CI.

Selon un militant du FPI que nous avons eu au téléphone dans la matinée hier, cela serait dû au calendrier très chargé du président du conseil régional du Moronou qui, rappelons-le, séjourne depuis quelques jours dans le Goh. A la demande des militants de cette formation politique. L'ex-Premier ministre ivoirien a parcouru de nombreux villages et campements sans être inquiété et ce, malgré quelques menaces de cadres du PPACI. Ceux-ci ont appelé au boycott de cette tournée qui s'inscrit dans le cadre des élections à venir à savoir les municipales et les régionales. Le parti à la rose veut détrôner Laurent Gbagbo dans son fief. C'est ce qui justifie, à en croire une source proche de ce parti, cette offensive du président Pascal Affi N'guessan dans le Goh et dans le Loh-Djiboua.

Le président du Front populaire ivoirien est très bien accueilli dans les villages. Les populations sont nombreuses à chaque fois qu'il se déplace. " Moi je suis FPI et non PPA-CI, c'est le FPI que je connais. Mon président c'est Pascal Affi N'Guessan. C'est pour cette raison que je suis dehors ", se réjouit un sexagénaire qui s'est confié à nous dans le canton Paccolo. Une rencontre est prévue ce matin à Gagnoa entre les chefs traditionnels du Goh et Pascal Affi N'Guessan. Le président du Front populaire quittera le Goh le 28 août prochain après un giga meeting qu'il animera dans la commune de Gagnoa.