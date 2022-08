Cote d'Ivoire: Bamba Fahan (Départemental RHDP Sipilou) - " La dynamique créée par la restructuration a dopé les militants du RHDP "

interview

Élu départemental RHDP de Sipilou, Bamba Fahan compte faire de son parti la plus grande force politique dans la région du Tonkpi. Dans cet entretien, il décline ses ambitions et propose ces recettes pour un RHDP plus fort dans la région.

Comment avez-vous accueilli la nouvelle restructuration du RHDP ?

A l'instar de tous les militants du RHDP, c'est avec beaucoup de bonheur que j'ai accueilli la restructuration de notre parti. Cette restructuration qui avait été annoncée par le président du parti, après les dernières élections présidentielles, était en effet très attendue. Elle a remobilisé et redynamisé la base du parti et donné un nouvel allant aux militants sur le terrain.

Je suis donc fier de mon parti qui vient de démontrer sa solidité et son efficacité en s'inscrivant résolument dans la vision de son Président, SEM Alassane Ouattara. Par cette restructuration, le président renforce et consolide la position du RHDP comme force politique moderne qui offre par son organisation l'assurance de la poursuite du développement économique social et culturel de notre pays, entamée sous sa conduite depuis une décennie.

Dites-nous comment vous expliquez la forte adhésion des militants à ce processus ?

Très peu de partis politiques en Afrique donnent la parole à la base dans le processus de désignation de leurs responsables de terrain. En initiant cette démarche, le Président du parti SEM Alassane Ouattara vient de montrer, s'il en était encore besoin, son attachement viscéral à la démocratie dans notre pays. Les militants de base se sont sentis davantage valorisés par la haute direction du parti et n'ont pas boudé leur plaisir en jouant le jeu démocratique par une forte participation. Ce processus a été également perçu comme un apprentissage continu du processus et de l'esprit démocratique. J'ai été fier de constater une forte mobilisation des militants du département de Sipilou qui, dans un esprit apaisé et une ambiance fraternelle, ont participé massivement au scrutin.

Quelles seront vos priorités pour que le RHDP soit fortement implanté à Sipilou, une zone difficile pour votre parti?

Vous avez raison d'indiquer que Sipilou est une zone difficile. Elle est difficile aussi bien sur le plan politique avec la concurrence d'un parti frère qui a un fort ancrage régional que sur le plan de son accessibilité avec l'état de la route pour y aller.

Cependant avec l'appui du ministre Diomandé Vagondo, membre du Directoire du parti, et des principaux cadres du RHDP dans la région, nous avons amorcé, depuis les dernières élections législatives, un travail de terrain qui porte ses fruits aujourd'hui. Nous nous sommes attelés à créer la cohésion et l'entente au sein des cadres et des militants de base. Il s'agit pour nous de créer une sorte d'union sacrée dans le département autour du ministre Diomandé Vagondo, fils de la région, afin de faire de Sipilou un bastion du parti du Président Alassane Ouattara, notre guide et notre mentor politique. De plus, le démarrage des travaux de bitumage de l'axe Biankouma-Sipilou et la poursuite de l'électrification des villages du département accroissent davantage l'espoir et la confiance des populations dans la capacité de notre parti à apporter chaque jour les changements souhaités dans leurs villes et villages. Sans fausse modestie, je puis affirmer aujourd'hui que nos adversaires craignent désormais le RHDP dans le département de Sipilou et dans tout le Tonkpi.

Un mois environ après votre élection, quelles sont les actions déjà entreprises sur le terrain ?

Mes collaborateurs et moi-même travaillons à la mise en place d'une nouvelle équipe commando, capable de consolider le travail déjà amorcé et qui rassemble les cadres et les militants de base. Nous avons également recueilli les attentes de nos militants et ouvert davantage nos bras et nos cœurs envers les populations dont le bonheur et le bien-être constituent le but principal de notre parti. Notre présence continue sur le terrain malgré les conditions d'accès difficile nous permet d'être à l'écoute de nos parents, de façon permanente, et de leur apporter le peu que nous sommes en mesure de leur donner pour leur bien-être.

Comment se passe l'implantation et l'animation du parti dans cette zone frontalière ?

Nous avons l'avantage d'être dans une zone frontalière où nous vivons depuis des décennies en bonne intelligence avec nos voisins de la Guinée. Ce qui fait de notre zone un espace de brassage enrichissant de peuples. Nous menons naturellement nos activités dans les limites de nos frontières nationales et nous n'avons de ce fait pas de problèmes particuliers dans la réalisation de notre travail d'animation du parti.

Les échéances à venir sont importantes pour le parti et sa présence dans la région. Votre département sera-t-il au rendez-vous de ces différentes échéances ?

Bien sûr que notre parti, au regard du travail que notre équipe et nos militants abattent sur le terrain, sera non seulement présent à ces rendez-vous électoraux dans le département et dans la région mais aussi ira en véritable conquérant pour gagner et transférer la gestion des collectivités locales du Tonkpi dans le giron managérial du RHDP.

Les populations constatent aujourd'hui avec beaucoup d'amertume que la gestion des collectivités locales aux mains de l'opposition dans la région est un véritable échec pour elles. On note d'une manière générale un manque d'imagination de la part des dirigeants de ces collectivités dirigées par l'opposition. Ils se contentent des budgets mis à disposition par l'Etat sans aucune autre initiative créatrice de ressources complémentaires. Ils gèrent nos localités par des discours et des rêves alors qu'ils sont bel et bien aux affaires au niveau local ou régional. Les exemples des dynamiques Maires RHDP de la région tel que ceux de Man, Logoualé, Sangouiné, Biankouma, etc. devraient servir de levain aux populations pour donner la clé de toutes les collectivités locales aux cadres du RHDP pour une vraie amorce et une relance du développement local dans le Tonkpi.

Comment comptez-vous remobiliser les troupes qui semblent quelque peu démobilisées ?

Cela était vrai probablement hier dans toutes les régions du pays. Mais la dynamique créée par la restructuration a dopé les militants du RHDP. Il suffit de se rendre sur le terrain à travers le pays pour s'en rendre compte. Vous constaterez que depuis le nouveau souffle donné par le président du parti, à travers la restructuration, les partis d'opposition qui avaient rêvé un temps nous bousculer sur le terrain sont devenus presque inaudibles face à la montée en puissance du RHDP. Le Président Ouattara a compris les attentes des militants et il y a répondu avec la sagesse et la maitrise légendaires qu'on lui connait. La motivation des militants est revenue et le parti est debout partout sur le territoire national et dans les délégations de l'extérieur.

Vos attentes ?

En tant que secrétaire départemental nouvellement élu, je vais m'autoriser à répondre également pour le compte de mes collègues secrétaires. Nos attentes sont liées aux moyens à mettre à la disposition des différents secrétaires départementaux pour soutenir le travail qu'ils feront sur le terrain. Nous souhaitons également que la Direction continue à rester à l'écoute de ses soldats de terrain que nous sommes comme elle le fait depuis la mise en œuvre de la restructuration. Nous avons une grande confiance en la haute Direction de notre parti et nous sommes convaincus qu'elle mettra les moyens nécessaires à notre disposition pour la bonne marche du RHDP.

Personnellement j'attends une fois de plus des cadres et des militants du RHDP de Sipilou, le renforcement continu de la cohésion et de l'unité pour que nous travaillions ensemble dans l'entente et la solidarité pour le développement de Sipilou et notre beau département. Sans chauvinisme, je puis affirmer que Sipilou est l'une des plus belles cités de notre pays qui demande à rayonner grâce au travail acharné de tous ses enfants.