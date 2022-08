Cote d'Ivoire: Olympisme - Le CNO-CIV dévoile "Challenge Sports", son projet de recherche de financement et de sponsoring

Importante et très enrichissante. Ces mots du président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire (CNO-CIV), Me Georges N'goan, qualifient parfaitement la session de formation du samedi 20 août 2022.

A l'initiative du CNO-CIV, le directeur exécutif de la Fondation OlympAfrica International, Alassane Thierno Diack, a instruit les fédérations sportives olympiques, sur le mécanisme de recherche de financement et de sponsoring. Un module porté par sa structure Team UP Sport Management (TSM) présenté lors du lancement du projet marketing et sponsoring du CNO-CIV baptisé " Challenge Sports ". " M. Diack a eu des mots qui ont permis à tout le monde de comprendre ce que c'est que le financement d'une fédération sportive. Nous avons compris quel est le rôle que nous devons jouer afin de permettre aux fédérations de participer au financement du sport en Côte d'Ivoire ", a déclaré le patron de l'olympisme en Côte d'Ivoire, Me N'Goan.

Adossé au thème plus évocateur " Comment aider les fédérations sportives à développer leurs économies en vue de participer au développement du sport ? ", Thierno Diack a mis en lumière l'intérêt pour les fédérations de travailler avec le CNO-CIV pour se doter de ressources financières, après avoir ressorti les faiblesses et forces de l'environnement sportif en Côte d'Ivoire.

"Nous allons sélectionner les évènements les plus vendants et les organiser selon les standards mondiaux afin de séduire les sponsors. Nous sommes à la recherche de la performance et de la visibilité. On veut être la crème de la crème pour attirer la crème. Les revenus générés ne seront pas distribués de façon équitable. Ceux qui seront dans le corps Package d'événements vendus, vont recevoir plus d'argent parce que ce sont eux qui attirent les partenaires. Les autres font bénéficier d'une aide qui va leur permettre de grandir et se présenter au fur et à mesure comme des évènements suffisamment attractifs pour intégrer le programme. Ainsi, le programme va s'agrandir. On espère attirer davantage de sponsors", a expliqué l'expert sénégalais. En plus de la vingtaine de fédérations présentes au lancement de " Challenge Sports ", la direction générale des sports du ministère des Sports était de la partie.

Dans la faisabilité du projet, le CNO-CIV et les fédérations intéressées signeront un accord pour la gestion des droits marketing des évènements.