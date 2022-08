Ile Maurice: Menace de mort alléguée - "Zot dir zot pu koup mo tifi", dit le tiktokeur Karamuth

Il s'est rendu au Central Criminal Investigation Department (CCID) en présence de son avocat, Me Arshaad Inder, le lundi 22 août dernier pour réclamer une action contre un internaute qui vit en Angleterre et qui dit-il, aurait fait des allégations sur lui et a lancé des menaces à l'encontre de sa fille. Feroz Karamuth, un habitant de Grand-Bois et connu pour ses vidéos sur TikTok, ne baisse pas les bras.

Cet homme qui compte plus de 300 000 followers sur TikTok raconte aux enquêteurs qu'une vidéo circule dans le but de ternir sa réputation et celle de sa famille. "Ma femme a fait l'acquisition d'un appartement à Flic-en-Flac de plus de Rs 3 millions, en bonne et due forme, et cela, en la présence d'un notaire. Depuis, une internaute, très connue en Angleterre et la vendeuse feraient des commentaires par le biais d'une vidéo live pour dire que ma femme aurait acquis l'appartement frauduleusement alors que ce n'est pas vrai", dit Feroz Karamuth qui a produit les papiers prouvant son achat.

"La vendeuse avait volontairement vendu cet appartement", poursuit le tiktokeur qui avait déjà fait l'objet d'allégations de cette internaute qui avait publié une vidéo sur les réseaux sociaux intitulée "Revelation lor la mort Kistnen". Ce live d'environ deux heures parle de la mort de Soopramanien Kistnen. L'auteur accuse un ministre d'avoir commandité le meurtre de l'ex-activiste politique et dénonce Feroz Karamuth comme étant celui qui aurait commis ce crime. Le corps de cet habitant de Moka de 52 ans avait été retrouvé partiellement carbonisé dans un champ de canne à Telfair le 18 octobre 2020. Il n'avait plus donné signe de vie depuis le 16 octobre. Sa mort avait soulevé de nombreuses interrogations.

Feroz Karamuth va plus loin pour dire que l'internaute et la vendeuse n'ont pas épargné sa fille. "Ils ont menacé d'enlever ma fille si je ne rendais pas l'appartement. Zot dir zot pa enkor fini ek mwa et ki zot pu koup mo tifi. On a peur pour la sécurité de notre famille, surtout de notre jeune fille." Selon nos indications, la famille Karamuth envisage de se rendre au Royaume-Uni dans le but de consigner une déposition à la police contre l'internaute.