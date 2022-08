Congo-Kinshasa: En prélude de la rentrée scolaire 2022 - 2023/Ngaliema - Simplice Bilembo assiste plus de 500 élèves au Camp Luka

Plus de 500 écoliers de localité de Camp Luka dans la municipalité de Ngaliema, ont bénéficié le week-end dernier auprès du bienfaiteur Simplice Muanza Bilembo, des kits scolaires complets en prévision de la rentrée scolaire 2021-2022 qui se pointe à l'horizon. En effet, à travers son ONGD, et ce, dans le souci de l'encadrement de la jeunesse de la commune de Ngaliema dans l'éducation de base et scolaire, Bilembo Simplice s'est montré philanthropique en posant encore une fois un acte de bienfaisance.

Sans se plaindre de la situation économique et sanitaire, celui qui se fait appeler désormais " le Réveil de Lukunga ", Bilembo Simplice a, en sa qualité de notable de ladite la commune, posé des actes généreux. Dans sa gibecière, ce haut cadre du parti politique Alliance des Congolais Progressistes (ACP), cher à Gentiny Ngobila a remis aux parents des tissus bleus et blancs (uniformes), des cahiers, des stylos, des lattes, sacs et autres.

Selon le planning de son équipe, cet acte de cœur a été posé dans cinq bases de cette grande ONGD, notamment : les antennes Kisangani, Écurie Volant, Papa Joscar, Sakombi et Moïse Q3. "Ce que nous faisons aujourd'hui, est simplement parmi nos objectifs.

Entre autres, l'encadrement de la jeunesse sous toutes ses formes, lutter contre les antivaleurs juvéniles. Ce n'est pas une première fois, car quoiqu'il arrive, nous sommes amis et frères. La situation économique n'est pas fluide dans notre pays, bien qu'il y ait quelques avancées. C'est pourquoi, j'ai voulu aider tant soit peu, quelques familles estimées à 500 foyers, en remettant quelques fournitures scolaires, pour que ces derniers préparent la rentrée scolaire, qui est prévue dans quelques jours, ici au Camp Luka d'abord, ensuite nous allons descendre dans plusieurs autres quartiers selon le programme prévu ", a déclaré Simplice Muanza.

Dans une ambiance électrique de joie, les bénéficiaires n'ont pas caché leurs satisfactions suite à ce geste d'une grande générosité.

"Ce n'est pas pour rien que nous l'avons surnommé "le Réveil de Ngaliema". Simplice Bilembo a toujours été un homme de bon cœur, toujours prêt à nous venir en aide. Notre prière est que Dieu l'accompagne. Ce n'est pas facile en ce temps difficile de voir ces genres d'actes.

Encore une fois, merci, à Simplice Muanza Bilembo ", jubile un parent bénéficiaire. " Nous, les mamans de Camp Luka, précisément au quartier Kisangani, avons accueilli avec joie le geste de notre enfant, qui ne nous oublie jamais, dans plusieurs circonstances. Que Dieu le bénisse abondamment, pour que la prochaine fois qu'il le fasse encore davantage, surtout grand merci à lui ", a fait savoir une maman.

Toujours dans ses actions à impact visible, Simplice Muanza Bilemboa déjà réussi à éclairer plusieurs autres quartiers, en assistant la population avec des câbles électriques, et en installant dans plusieurs avenues et carrefours des poubelles publiques pour accompagner le Gouverneur de la ville de Kinshasa, dans son programme "Kin Bopeto", à travers son ONGD " Les Amis de Simplice Muanza Bilembo ", qui continue à œuvrer dans l'encadrement des jeunes et des filles-mères dans les domaines telles que ; la coupe et couture, l'hôtellerie, l'alphabétisation, l'auto-école et l'agriculture, durant plus de trois ans déjà.

7 ans après depuis sa création, cette ONGD s'est déjà installée dans 18 quartiers dans la commune de Ngaliema sur les 21, avec plus de 80 antennes, aussi dans les communes de Lingwala, Kinshasa, Kintambo et Mont-Ngafula.

Décidément, au moment où plusieurs hommes politiques jouisseurs et distraits se livrent dans le populisme et la distraction, Simplice Bilembo, simple notable, soucieux de siens, se donne à fond pour redonner aux kinois et kinoises de Kinshasa, de Lukunga et de Ngaliema en particulier, l'espoir et le sourire.