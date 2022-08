Congo-Kinshasa: Tout en certifiant la réélection de Félix Tshisekedi/2023 - Le collectif de présidents cellulaires de l'UDPS lance le défi de fournir la majorité parlementaire au Chef de l'Etat

Le collectif de présidents de toutes les cellules de base de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) de la ville-province de Kinshasa a tenu, mercredi 24 août 2022, un point de presse au cours duquel il a levé l'équivoque en ce qui concerne les enjeux électoraux à venir. Sous la direction de Flory Bwatuka, coordonateur de cette structure pensante du parti au pouvoir, le collectif indique que depuis plusieurs mois, il se met déjà au travail, avec ces 1050 cellules à travers Kinshasa, pour la réélection de Félix Tshisekedi en 2023. Il lance le défi, à cet effet, de faire gagner au Président de la République la majorité confortable au sein du parlement, pour que ce dernier poursuive rn toute quiétude sa vision du peuple d'abord.

Cette structure de l'UDPS qui a parmi ses objectifs, assurer la bonne synergie entre les responsables des cellules de base de l'UDPS/ville de Kinshasa se dit plus que déterminée à multiplier encore des actions sur terrain, en vue de concocter un bon électorat à Félix Tshisekedi.

Pour cette frange de l'UDPS, la RDC est en train de connaitre ses moments de gloire et de renaissance grâce au leadership et la vision du développement incarnés par l'actuel Chef de l'Etat, en seulement quelques années à la tête du pays.

"Depuis l'accession démocratique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême en 2019, la RDC vit une nouvelle approche de gouvernance, qui s'érige en obstacle aux antivaleurs qui ont appauvris notre pays, en faisant du bien-être collectif son cheval de bataille", a déclaré Flory Bwatuka, coordonateur du collectif.

Pour ses multiples réalisations en seulement 3 ans et demi, dont " l'instauration de la diplomatie agissante du Chef de 'Etat qui redonne à la RDC une place de choix dans le concert des nations ; la mise en effectivité de la gratuité de l'enseignement de base et de la maternité, prélude à la couverture santé universelle; le passage du budget de l'Etat de 4 à 11 milliards USD, ainsi que des réserves de change de 800 millions en 18 ans à plus de 4 milliards USD en moins de deux ans, avec les dépassements continus des assignations dans les différentes régies financières; la hausse des salaires des enseignants, professeurs, médecins, fonctionnaires, militaires et policiers, des veuves et orphelins militaires, ainsi que de tous ceux qui dépendent de l'Etat congolais et des entreprises publiques la réhabilitation et la construction des routes urbaines, rurales et interprovinciales sur toute l'étendue de la RDC, transformée en grand chantier etc.", la réélection Félix Tshisekedi est une évidence indubitable note le collectif.

De ce fait, le collectif de présidents cellulaires de l'UDPS jure loyauté et fidélité aux idéaux et valeurs du parti, et invite tous les combattants à œuvrer pour la bonne marche de celui-ci. Tout en remerciant Augustin Kabuya, secrétaire général et numéro un du parti pour ses orientations, son soutien et le renouveau du parti, le collectif sollicite auprès de lui l'organisation à brève échéance des concertations entre la CEP et la base du parti pour définir les orientations et objectifs électoraux, mais aussi pour redynamiser les organes de base pour des fins électorales.