Congo-Kinshasa: Les ménages leaders formés sur les techniques de communication contre la Covid - 19 par la Caritas Développement Kongolo

La Caritas Développement Kongolo a organisé ce mardi 17 août 2022, un atelier de renforcement des capacités des ménages leaders du Projet SECALII, sur les techniques de communication pour la prévention de la Covid - 19. Ladite formation s'est déroulée dans la grande salle du centre d'accueil et de formation la Miséricorde du Diocèse de Kongolo sous la facilitation de Monsieur Crispin NAWEJ, chargé de communication de la Caritas Kongolo.

Signalons que cette activité s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui à la Sécurité Alimentaire et à la résilience des petits producteurs agricoles et des populations vulnérables face aux effets de Covid - 19 en République Démocratique du Congo mis en œuvre dans les Diocèses de Butembo-Beni, Kindu, Kisantu et Kongolo (Programme ANNEXE SECAL 2021-2022 121COD03), financé par l'Agence Norvégienne de la Coopération Internationale (NORAD), à travers la Caritas Norvège.

D'une manière générale cette formation avait pour objectif de Renforcer les capacités des ménages leaders à utiliser les méthodes et techniques de communication pour le changement de comportement, le plaidoyer et la mobilisation sociale au cours des séances de sensibilisation ou autres d'animations.

Spécifiquement à l'issue de cet atelier les participants devraient acquérir les compétences de (d') Identifier les difficultés, obstacles et solutions à apporter à la discussion relative à la prévention contre la Covid - 19, citer les éléments essentiels relatifs aux techniques de communication, mener efficacement les activités de communication pour la prévention de la Covid 19 au sein de sa communauté, relever les messages susceptibles d'obtenir l'adhésion des membres de la communauté sur le changement de comportement par rapport aux pratiques clés pour prévenir la Covid 19, intégrer les activités de communication dans leurs activités de développement communautaire.

Matières de la formation abordée

Le facilitateur a focalisé la matière sur le module " Les Techniques Générales de Communication pour le Changement de Comportement et la prévention de la Covid 19". Monsieur Crispin NAWEJ a abordé plusieurs points notamment : les généralités sur la Covid 19, les stratégies de communication, la mobilisation sociale, la communication pour le changement de comportement, les canaux de communication, la communication efficace, le contenu d'un message, les obstacles à la communication et enfin les techniques de communication.

A la fin de cette session, les participants ont pu identifier les difficultés rencontrées pour la communication sur la covid-19, ils ont également élaboré les messages de sensibilisation pour la prévention de la Covid-19, identifié les canaux de communication efficaces et adaptés à leurs milieux pour passer leurs messages de sensibilisation.

Pour finir, les participants à l'atelier sur les techniques de communication pour la prévention de la Covid 19 ont pris l'engagement d'aller restituer les matières apprises à la formation dans leurs Organisations Paysannes Agricoles (OPA) respectives et mener les sensibilisations dans leurs villages pour prévenir cette pandémie.

Il sied de noter que cette formation va se poursuivre dans les villages les plus éloignés de la zone d'intervention du projet sur les axes Katea et Lubunda avec comme secteurs, Lemba, Lubunda, Kilembi, Kaseya, Bena Hamba et Katea.