Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Soutien aux élèves et étudiants

L'Institut Supérieur Saint-Michel à Itaosy a choisi Siteny Randrianasoloniaiko pour être le parrain de la promotion Santatra. Il a félicité les nouveaux sortants et leur a souhaité tous ses vœux de réussite dans leur future carrière.

Le député de Madagascar de citer le dicton malgache " ny hazo no vanon-ko lakana, ny tany naniriany no tsara " qui est l'équivalent du proverbe français " c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre ", pour mettre en relief la qualité de la formation dispensée par l'institut supérieur.

Combativité. Il a exhorté les membres de la promotion à " œuvrer pour le bien de Madagascar et des Malgaches car le pays a besoin de tous ses enfants ". S'adressant aux nouveaux sortants, il leur a conseillé de " faire preuve de courage, d'abnégation et de détermination ". Mais aussi de " combativité ". À l'image de l'homme qui est ceinture noire 6ème dan et ancien champion de Madagascar de judo. Un profil de combattant qui l'a beaucoup aidé dans sa vie professionnelle et dans son parcours politique.

Soutien. Il, c'est évidemment Siteny Randrianasoloniaiko qui est connu et reconnu pour son soutien aux élèves et étudiants malgaches. Tout particulièrement aux plus méritants. Pour ne citer que les voyages d'immersion et de découverte aux États-Unis organisés depuis des années pour les jeunes bacheliers qui ont obtenu les meilleures notes. Sans oublier les bourses de cours d'anglais offertes par l'élu de Toliara I qui connaît la place et l'importance de la langue de Shakespeare qu'il parle couramment. Faisant sien un autre proverbe malgache, Siteny Randrianasoloniaiko de rappeler que " les études sont le plus bel héritage et la meilleure garantie pour le développement de la Nation ".