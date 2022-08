Madagascar: Ankoay U18 - Les Ankoay primés et boursiers

Les équipes nationales ainsi que celles de la fédération et du Cocan ont été reçus hier par le président de la République Andry Rajoelina à Iavoloha. Les Ankoay y ont été gâtés.

Après l'effort, le réconfort. Les Ankoay U18 garçons finalistes de l'Afrobasket et les filles classées quatrièmes, leurs entraineurs respectifs et les membres du comité d'organisation (Cocan) ont été reçus hier par le président de la République, Andry Rajoelina au palais d'Iavoloha. Les Ankoay, les coaches, le staff technique et celui médical ont été tous primés. En outre, le locataire d'Iavoloha a promis aux Ankoay U18 garçons qualifiés à la coupe du monde U19 à Hongrie (24 juillet-2 juillet) des bourses toutes les fins du mois pendant la préparation à partir du mois de septembre jusqu'à la compétition mondiale.

Comme le cas d'ailleurs des Barea Beach soccer suite à leur qualification à la coupe d'Afrique des nations au M o z am bique en début novembre. "Ces résultats sont les fruits de vos efforts et votre persévérance. La médaille est le symbole de la victoire, ... vous êtes jeunes mais je vois dans vos yeux la rage de vaincre. Vous avez du talent. Vous avez pu battre des grands pays ... Vous avez l'avenir devant vous et vous avez besoin de coup de pouce, et je vais vous soutenir, ... J'ai confiance en vous" a mentionné Andry Rajoelina dans son discours après avoir félicité les Ankoay d'avoir brillé et porté haut les couleurs nationales.

Médaille d'or

Quand à la demande de la capitaine des Ankoay filles Salohy Rasendrarison, d'un gymnase pour l'entraînement et la préparation de compétition, Andry Rajoelina a répondu "qu'une académie nationale des sports prévue être construite à Imerintsiatosika est destinée pour eux et plusieurs autres disciplines". Le président de la commission de compétition au sein de la fédération, Harinirina Jimmy Désiré Randriamandimby qui a remplacé lors de la cérémonie le président fédération et le président Cocan respectivement en mission l'étranger et en province, a avancé lors de sa prise de parole, "que nous avons du pain sur la planche en vue des Jeux des Iles 2023 et la coupe du monde U19. Nous promettons de faire de notre mieux pour obtenir de meilleurs résultats. Nous sollicitons ainsi le soutien de l'État pour mieux se préparer".

Ce dernier a également évoqué la proposition de la Fiba de confier à Madagascar l'Afrocan en 2023. De son côté, le président de la République a annoncé la tenue prochainement d'une rencontre avec tous les athlètes porte-fanions du pays aux prochains Jeux des Iles et qu'il n'y aura plus des disciplines négligées. La fédération et le Cocan ont remis au Prési-dent Rajoelina une médaille d'argent, Madagascar étant vice-champion et une médaille d'or de la part de la Fiba. L'instance internationale a été séduite par l'organisation de Madagascar.

Vacances à Nosy be

Le président Rajoelina a laissé la parole aux Ankoay. Désigné par les Ankoay après concertation, Jerry Pepin n'a pas hésité et a profité l'occasion de dénoncer leur souffrance lors du début du regroupement, "l'hébergement a été pitoyable, nous avons dormi à même le sol, rentré en bus tard le soir après l'entrainement, pas de petit déjeuner,... ". Et après avoir proposé Nosy be et Sainte Marie, le président de la République a accepté d'offrir aux Ankoay garçons et filles cinq jours de vacances à Nosy be la semaine prochaine suite à la demande de ces porte-fanions de la Grande île.