Cote d'Ivoire: Agboville - Dr Djama Albert honoré par le préfet pour ses actions de développement

Le 7 août dernier restera une date mémorable pour Dr Djama Albert, responsable de la pharmacie du Château d'Agboville et cadre de l'Agnéby-Tiassa.

En effet, en marge de la cérémonie de commémoration de l'an 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il a été distingué par le préfet de région, Sihindou Coulibaly, pour ses actions sociales et de développement. Il contribue notamment au rayonnement de l'école dans le département d'Agboville. A cet effet, ce professionnel de la santé a initié, en collaboration avec la direction régionale de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation d'Agboville (DRENA), deux cérémonies de récompense des meilleurs élèves aux examens blancs dans le département d'Agboville.

" Je suis heureux d'avoir reçu ce prix d'honneur de la part du préfet car je ne m'y attendais pas trop. En effet, les actions que je pose font partie du bénévolat et je n'attends rien en retour. Comme le disait Raoul Follereau : "Nul n'a le droit d'être heureux tout seul ". Et moi, je tire ma satisfaction de voir mon prochain heureux. Voici un peu ma philosophie ", a confié, à la presse, l'ancien président de la section syndicale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire (2016 à 2020).

La DREN d'Agboville, faut-il le rappeler, a enregistré l'année scolaire 2021-2022, un taux de réussite de 35,91% contre 27,27% en 2021 au baccalauréat. Le taux de réussite, qui était de 28% au BEPC en 2021, est passé à 23% en 2022. Au niveau du CEPE, le résultat a connu une remontée de 4%, passant de 52% 56%. Outre le responsable de la pharmacie du Château d'Agboville, l'autorité préfectorale a aussi décerné des diplômes d'honneur et d'excellence à plusieurs autres personnes dont les actions et le travail ont été " évidents et reconnus par tous ". L'objectif étant de faire la promotion du mérite au niveau local. TL