Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Les résultats de la session 2022 de l'évaluation des établissements supérieurs privés disponibles

Sa volonté d'assainir le secteur privé de l'enseignement supérieur ne faiblit pas. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Adama Diawara, a échangé hier mardi 23 août 2022 avec les promoteurs des universités et grandes écoles privées à l'amphithéâtre A du District de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody.

Et ce, pour les informer sur la vision du gouvernement du système éducatif ivoirien en général, mais surtout celui de l'enseignement supérieur dont il a la charge. Durant les échanges, le ministre a rappelé la volonté du président de la République de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et capables de répondre aux besoins du marché. " Ce qui est attendu, c'est un enseignement supérieur privé de qualité qui dispose d'un bon rendement interne et externe ", a-t-il indiqué. Avant de préciser que 45% de l'effectif des étudiants ivoiriens sont inscrits dans le privé.

Le premier responsable de l'Enseignement supérieur a profité de cette rencontre pour annoncer les résultats de l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur privé session 2022. Lesquels, a-t-il souligné, sont disponibles sur la plateforme de l'orientation. Le ministre a expliqué que ce sont 571 établissements supérieurs privés qui ont été évalués.

" (... ) Le but de l'évaluation est d'avoir un enseignement supérieur privé de qualité. L'objectif n'est pas de punir, mais d'encourager ceux qui sont excellents et amener ceux qui ne le sont pas à s'améliorer ", a insisté le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais bien avant la publication officielle de ces résultats, le ministre a donné un aperçu des "bons élèves".

Ainsi le groupe Loko vient en tête des grandes écoles privées, avec la mention très bien. Le groupe a obtenu plus de 16/20 comme moyenne. Il est suivi du Groupe Pigier du Plateau. Au niveau des universités privées, l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) occupe le premier rang avec la mention très bien et plus de 16 /20 de moyenne. Elle est talonnée par le groupe RUSTA quand les Universités Jésuites et Méthodiste arrivent à ex-aequo pour la 3ème place.

Au demeurant, le Prof. Adama Diawara a expliqué la méthodologie d'évaluation. Trois critères obligatoires ont guidé cette évaluation : l'arrêté de création, l'arrêté d'ouverture et le statut juridique de l'établissement. A cela s'ajoute la gouvernance, les infrastructures, la gestion pédagogique, le rendement interne et externe.