Cote d'Ivoire: Alphabétisation et culture - Bouaké fait son entrée dans le réseau des villes apprenantes de l'Unesco

La commune de Bouaké vient de réussir un autre grand coup. Elle est désormais la seule ville ivoirienne à faire partie du réseau mondial des villes apprenantes de l'Unesco. Et cela, grâce à un travail acharné du maire Nicolas Djibo et de son adjoint chargé de la culture, et de la francophonie, Aboubakary Peter Diaby.

C'est dans ce cadre que le représentant de l'Unesco en Côte d'Ivoire, Mame Omar Diop, a échangé le lundi 25 juillet dernier avec les autorités municipales, les promoteurs, animateurs et les acteurs des programmes d'alphabétisation de la région de Gbêkê.

Dans la salle de mariages, le premier magistrat de la commune, Nicolas Djibo, a salué la venue de son hôte dans la " cité carrefour " qui lui permettra de voir de plus près les réalités du terrain avant d'exprimer toute sa gratitude à son illustre hôte pour la grande énergie déployée par son organisme afin de faciliter l'intégration de la commune dans le réseau Unesco des villes apprenantes et la signature d'une convention avec la ville marocaine d'Ifrane portant sur un important projet d'alphabétisation des femmes.

Pour sa part, Mame Omar Diop a indiqué que l'entrée de la ville dans le réseau Unesco des villes apprenantes n'est pas fortuite. " Si on a donné le label de ville apprenante à Bouaké, ce n'est pas un hasard. Il y a eu un travail acharné qui a été abattu avant que ce label ne puisse être décerné à la ville, la première en Côte d'Ivoire à en bénéficier ", a justifié le chef du bureau Côte d'Ivoire de l'Unesco. Il n'a pas manqué de rassurer les acteurs quant à la prise en compte de leurs doléances qui se résument à l'obtention des moyens de sensibilisation, des besoins en matériels didactiques et manuels d'apprenants, des moyens financiers, l'électrification des centres qui manquent d'électricité, des mobiliers et des salles uniquement à usages andragogiques.

" Nous ne ménagerons aucun effort pour vous appuyer dans la recherche des solutions à vos doléances. Nous allons travailler avec vous pour vous donner toutes les plateformes disponibles à notre niveau et porter votre voix car nous intervenons aussi au niveau national ", a insisté Mame Diop Omar. Pour sa part, la directrice des services socioculturels et de la promotion humaine, Mansira Diallo a indiqué que la commune compte 86 promoteurs de centres d'alphabétisation qui ont mobilisé 2091 apprenants dont 1270 femmes, au titre de l'année scolaire 2021- 2022.

A l'en croire, la moisson a été bonne pour l'année scolaire écoulée. " Nous avons eu 150 apprenants admis au certificat d'étude primaire élémentaire (CEPE) dont 74 femmes apprenantes ", s'est-elle réjouie. Au nom des promoteurs, animateurs et apprenants, Dr Pierre Wato Lieu a exprimé sa gratitude aux autorités. Non sans plaider auprès de l'Unesco pour un accompagnement.