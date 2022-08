Cote d'Ivoire: L'ESATIC à l'honneur au ministère de la communication

L'excellence dont fait preuve l'Ecole supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication (Esatic) est célébrée par Amadou Coulibaly à l'occasion du lancement du concours d'entrée dans ladite école pour la prochaine rentrée. Occasion pour le ministre de la communication de recevoir dix étudiants qui font honneurs à l'école ainsi que cinq enseignants chercheurs du pays promus au Cames.

Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames) est l'organisation continentale d'autorégulation du secteur de l'enseignement post baccalauréat. Créé par les chefs d'État de l'Organisation commune africaine et malgache (Ocam) à la suite de la Conférence de Niamey de 1968, le Cames dont le Siège se trouve à Ouagadougou (Burkina Faso) s'est construit, par sa rigueur et son intégrité, une renommée imbattable et à toute épreuve au cours des cinq dernières décennies.

La promotion de cinq enseignants chercheurs ivoiriens par l'institution est un record qui mérite d'être célébrée. D'une pierre deux coups, Amadou Coulibaly reçoit ces pépites de l'enseignement ivoirien en même temps qu'une dizaine d'étudiants de l'Ecole supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication qui doivent continuer leur formation en France et en Tunisie. Le tout dans la foulée du lancement du concours d'entrée à l'Esatic.

La célébration de l'excellence

En recevant des étudiants de ladite institution régionale qui devraient aller continuer leur formation en France et en Tunisie, dix en tout, le ministre de la communication a fait d'une pierre deux coups en échangeant à la même occasion avec des enseignants chercheurs promus au Cames. C'était le 16 août dernier. Esatic a toujours fait la fierté de l'enseignement supérieur en Afrique par la qualité de ses apprenants et sa renommée qui ne cessent de séduire partout en Afrique francophone. A cette rencontre, le ministre a, d'emblée, adressé toutes ses félicitations à l'ensemble des lauréats pour la qualité de leur travail, avant de les encourager à toujours demeurer des modèles par la qualité des résultats. L'Esatic a fourni pour plusieurs pays sous-régionaux les meilleurs du secteur de l'information et de la communication dans la dynamique de modernisation en Afrique. Un grand nombre des meilleurs journalistes du continent en sont issus et cela fait, plus que jamais, la fierté de la Côte d'Ivoire où l'école a vu le jour depuis 2012. Une célébration de l'excellence ivoirienne dont aime bien se délecter Amadou Coulibaly qui en a profité pour lancer le recrutement pour l'année scolaire qui s'annonce.

Un recrutement très sélectif

Le Ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly a procédé au lancement officiel des épreuves du concours d'entrée à l'Ecole supérieure africaine des Tic (Esatic), session 2022, le mardi 16 août 2022, au lycée classique de Cocody. A cette occasion, le ministre a invité l'ensemble des candidats " à travailler avec sérieux pour mériter l'admission dans cet établissement d'excellence" . Ce d'autant que le recrutement est très sélectif et vise les meilleures de la crème ivoirienne de bacheliers. Amadou Coulibaly a également réaffirmé la volonté du gouvernement " à poursuivre sa politique de partenariat entre l'Esatic et les meilleurs établissements du monde " en apportant aux meilleurs étudiants des bourses d'étude à l'étranger pour les aider à se frotter aux meilleures connaissances dans leur domaine. Dans la même optique, une politique de partenariat visant à permettre aux étudiants d'acquérir l'expérience et l'expertise est également prévue, en vue de contribuer au développement économique de notre nation.

L'Ecole Supérieure Africaine des Technologies de l'Information et de la Communication (Esatic) est un établissement Public d'enseignement supérieur qui forme des cadres dans le secteur des technologies numériques. L'école s'est également développée dans des activités de recherche et de développement. Les spécialisations proposées inclus les domaines des réseaux et des services de télécommunications/TIC, de la régulation et de la cyber sécurité.