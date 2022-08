Cote d'Ivoire: Korhogo-Covid-19 - L'Intercoton et le FPC-CI annoncent l'arrivée du PURGA 2

Après le PURGA 1 (Programme de soutien aux producteurs agricoles impactés par la COVID-19) qui a uniquement profité aux égraineurs de la filière coton, le PURGA 2 arrive avec beaucoup d'innovations. C'est l'information livrée, le samedi 30 juillet à Korhogo, aux acteurs de la filière coton par Soro Moussa, président du conseil d'administration de l'Intercoton, et Soro Yacouba, PCA de la Fédération des producteurs (FPC-CI).

Avant cette rencontre, l'Organisation Interprofessionnelle Agricole Intercoton, en collaboration avec la FPC-CI, a effectué du 25 au 30 juillet une mission de sensibilisation dans le but de présenter le projet aux producteurs et de recueillir leurs avis et propositions. Ce sont sept équipes composées d'administrateurs et de techniciens qui ont rencontré plus de 2000 producteurs dirigeants de coopératives dans 40 localités du bassin cotonnier pour les sensibiliser et leur expliquer le projet.

Le PURGA 2 est un appui à la filière coton pour amortir les effets néfastes de la COVID-19 selon Soro Moussa qui a précisé que cette première phase d'information sera, suivie dans les jours à venir, de la remise des produits promis par l'Etat (engrais, herbicides, matériel agricole ... ). Soro Moussa a indiqué que grâce à ce projet, les producteurs pourront jouir du fruit de leurs efforts. Aussi a-t-il exprimé les remerciements des producteurs à l'endroit de l'Etat pour ces 3 années soutenues par une subvention aux cotonculteurs qui ont en plus bénéficié cette année d'une importante quantité d'engrais. Des subventions, a-t-il précisé, qui se sont élevées à 19 milliards pour le coton et à 29 milliards pour l'engrais.

Apportant plus de précisions au projet, Silué Kassoum, directeur général de la Fédération des producteurs de coton, a indiqué que le projet prévoit soutenir tous les producteurs en dotant les coopératives de matériel agricole, d'intrants et en réalisant quelques infrastructures sociales comme les pompes villageoises, l'aménagement de pistes cotonnières et la dotation en bâches de commercialisation afin de préserver la qualité du coton à condition de faire preuve du respect des règles de fonctionnement des société coopératives. Silué a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'Etat pour l'appui à travers les subventions du coton et des intrants. 310F pour le coton 1er choix, 14.750F le sac de 50kg d'urée et 13.850F le sac de 50kg de NPK.