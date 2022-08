Madagascar: Mutation énergétique - Trente-six parcs solaires pour la Jirama

Diversifier les sources de production de l'électricité. La Jirama s'y attèle malgré les salves de critiques qui s'abattent. Trente-six parcs solaires à construire attendent des promoteurs intéressés.

La transition énergétique se concrétise. Même à petite vitesse. L'objectif initial n'a pas changé. Inverser l'actuelle tendance du mix dominé par la production à partir des centrales thermiques au profit de l'énergie avec des sources renouvelables. Dans cette optique, le ministère de l'Énergie et des hydrocarbures, vient de lancer un appel d'offres pour les fournitures et les installations de trente six parcs solaires pour la Jirama.

Des districts de plusieurs régions vont bénéficier de cette initiative. Il reste à attendre la signature du projet Volobe amont qui devrait change r d'une manière radicale la physionomie de l'économie nationale par sa grande capacité de production à partir d'une centrale hydroélectrique.

Sur un autre volet, la Jirama réaffirme que " l'application de la tarification Optima business ne touche par les abonnés résidentiels mais 1500 entreprises ".

Réduire la TVA

Même si des particuliers ont été surpris par des charges financières supplétives à payer pour les factures qui viennent d'arriver. Le Groupement des entreprises de Madagascar, GEM, a déjà eu l'occasion de signaler que " cette revue à la hausse des prix au kilowatt de l'électricité peut sauver la Jirama, engluée dans des difficultés financières insolubles, mais ne doit pas aussi condamner les entreprises, encore groggy par les effets induits de la crise sanitaire, par les conséquences collatérales de la guerre en Ukraine et à cause de bien d'autres aléas exogènes ". Le GEM a proposé de réduire de 20 à 15% la TVA sur les factures de la Jirama pour préserver des emplois et maintenir les compétitivités des sociétés implantées à Madagascar. Comme ce fut le cas du gaz butane. Un vœu non-exaucé par la loi de finances rectificative.

Car, avec l'incertitude qui prévaut, obtenir des conséquents investissements directs étrangers, IDE, relèvent plutôt d'une gageure. Par l'envolée du dollar, les gros investisseurs préfèrent placer leurs avoirs dans des actifs américains que de les injecter dans les économies émergentes. Ce qui serait préjudiciable aux pays comme Madagascar. À moins d'offrir des rendements financiers élevés dans un court laps de temps pour les attirer.

Cette volonté manifeste de la Jirama de produire davantage d'électricité, quoi qu'il en coûte, constitue déjà un atout dans le bon sens. L'autosuffisance énergétique est aussi vitale que celle alimentaire. Les pertes financières causées par le délestage, pour les petites et grandes entreprises témoignent et attestent de ce caractère primordial.