Madagascar: Tsinava-Tsihombe - Le manque d'eau handicape le quotidien des habitants

Le " water trucking " assure l'approvisionnement en eau dans les trente-sept fokontany.

Soa, une mère de famille d'une quarantaine d'années, se plaint de la sécheresse qui frappe son village depuis des années. Elle habite dans le village de Boeha, dans le fokontany de Tsinava-Nord, commune de Marovato du district de Tsihombe, depuis près d'une dizaine d'années. La pénurie d'eau pèse sur leur vie quotidienne, sa famille.

" La pluie ne tombe presque jamais dans notre village. La terre est sèche et nous n'avons pas d'eau à utiliser dans la vie quotidienne. On n'obtient qu'un bidon en un mois. On l'utilise pour cuire le manioc et le reste sera pour nous doucher ou laver notre visage et le linge ", indique-t-elle. Sans hygiène, ni eau, la vie des jeunes filles et des femmes n'est pas facile. Soa qui est mère de six enfants, se sent déboussoler.

" Lorsque le kere nous touche et qu'on n'a ni à boire ni à manger, on mange des figues de barbarie pour abreuver nos soifs ", livre-t-elle. Elle ne peut pas non plus planter à cause du manque de pluie dans son village.

Dans le village de Boeha, les habitants doivent parcourir des kilomètres avant de trouver un point d'eau dans la commune rurale de Marovato.

Camions citernes

" Ce ne sont plus les femmes qui partent chercher de l'eau puisque c'est trop loin, mais des charrettes qui font office de moyen de transport. Elles peuvent transporter jusqu'à une douzaine de bidons. Le transport d'eau est réservé à ceux qui ont de l'argent et qui ont des charrettes ", regrette Jama, président du fokontany de Tsinava-Nord.

Le manque d'eau fait partie du train-train quotidien des habitants, qui s on t contraints de s'adapter coûte que coûte. " En plus d'être rare, les bidons de 20 litres reviennent cher puisqu'ils sont vendus jusqu'à 5 000 ariary ", enchaine le président du fokontany. Heureusement, le ravitaillement par camions citernes est salutaire pour les villageois. Le " water trucking ", initié par Unicef permet de fournir 10 000 m3 d'eau pour les six fokontany environnants.

Trente-sept fokontany au niveau du district de Tsihombe bénéficie du water trucking, soit huit communes sur neuf bénéficiaires. Les bénéficiaires se trouvent dans les rayons éloignés du pipeline d'Ampotaka. L'eau sera transportée par camion qui approvisionnera les fokontany. L'approvisionnement se fait tous les trente huit jours. Les camions qui transportent de l'eau approvisionnent le village de Boeha une fois par mois. La fréquence de l'approvisionnement par camion citernes est sollicitée par les habitants.