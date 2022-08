Cote d'Ivoire: Tchewi Festival de Tiebissou - La culture, l'artisanat et le sport pour impulser le développement local

Etre une réponse aux besoins de la population ! C'est ce que veut être le Tchewi festival qui a ouvert ses portes le 13 août dernier, au stade Lambert Konan de Tiébissou, pour marquer son clou le 17 septembre prochain, avec comme substrat: la culture, les arts, l'artisanat et le sport.

Promu pour valoriser et promouvoir le patrimoine culturel, les potentialités économiques et sportives des peuples Nanafouè et Ahitou, le Tchewi festival, porté par " Tchewi Group ", vise aussi à résorber le manque d'animation culturelle de la ville de Tiébissou et ses environs, nonobstant les atouts indéniables dont regorge ce terroir du centre de la Côte d'Ivoire. Surout que la culture et le sport sont des occasions de retrouvailles, dans la convivialité, et la saine émulation. Et c'est à cela que s'attèle ce festival qui est à sa première édition.

Dans la pratique, les festivités porteront sur, entre autres, la remise au goût du jour des danses et musiques disparues, la promotion de celles existantes en vue de créer un pôle de rassemblement et de fête annuelle pour toute la région. Cette fête est également l'instant idoine pour permettre aux jeunes générations à venir apprendre les valeurs traditionnelles et se former au contact des anciens, mais également, se détendre dans le cadre d'une saine émulation.

Le festival permettra, selon les organisateurs, de montrer la diversité des expressions culturelles et artistiques de la région; promouvoir la cohésion sociale en encourageant le dialogue des cultures et aussi préserver l'héritage culturel légué par les aïeux.

Pour cette première édition, " l'autonomisation de la femme et des jeunes à travers la culture, l'art, l'artisanat et le sport " est le thème retenu. Un tournoi de football, une journée socio-culturelle avec des danses et jeux traditionnels retiendront l'attention des participants.