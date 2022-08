Nigeria: Désengorgement des prisons - La FBCP interpelle le président de la République

Dans son énième rapport de monitoring de prison sur la problématique de la surpopulation carcérale et de cas de détentions en situation judiciaire irrégulière, la FBCP appelle au désengorgement des prisons et institutions carcérales à travers le pays ainsi que sur l'application stricte de la loi dans l'administration de la justice.

La Fondation Bill Clinton pour la paix (FBCP), en collaboration avec le collectif d'ONG de défense des droits de l'Homme de la République démocratique du Congo (RDC), vient de publier, le 24 août, dans la salle de réunions de la Commission nationale aux droits de l'Homme à Gombe, son énième rapport de monitoring de prison sur la problématique de la surpopulation carcérale et de cas de détentions en situation judiciaire irrégulière.

Cette association, qui fait allusion à toutes les prisons et maisons carcérales à travers le pays, a mis en exergue les deux institutions de la capitale congolaise, la prison centrale de Makala (PCM) et la prison militaire de Ndolo (PMN).

Dans ce rapport livré par Joseph-Désiré Mokwando de l'ONG DDU, ces organisations ont fait savoir que la PCM, construite pour accueillir 1500 détenus, en abrite, à ce jour, 9 652 parmi lesquels 209 femmes, 442 jeunes et 15 mineurs accompagnés de leurs mères.

Alors que la PMN, construite à l'époque coloniale et réhabilitée par les Pays-Bas à travers leur ambassade en RDC, pour une capacité d'accueil de cinq cents pensionnaires, connaît actuellement un débordement et héberge 2020 détenus dont le nombre des condamnés est de 380. "C'est ce qui est à la base du transfèrement pour logement de certains prisonniers militaires à la PCM ", ont souligné la FBCP et le collectif d'ONGDH.

Des droits bafoués

Dans ce document, ces ONG ont principalement fait des analyses des droits économiques, sociaux et culturels des pensionnaires de ces institutions carcérales ainsi que des autres justiciables. Ces organisations ont noté qu'à cause de la surpopulation, certaines détenus passent les nuits à même le sol voire dans les installations hygiéniques. " Dans certaines cellules, les détenus dorment debout par manque d'espace alors que les installations hygiéniques sont construites sans tenir compte de l'aspect genre ", ont souligné les associations.

Elles ont, en outre, fait remarquer que cette surpopulation carcérale serait à la base de plusieurs maladies. " Le constat fait est que beaucoup de détenus soufraient des maladies respiratoires et des infections génitales causées principalement par les mauvaises conditions d'hygiène ", ont indiqué la FBCP et le collectif d'ONGDH.

Et de souligner que l'alimentation des détenus pose aussi de graves problèmes. "La nourriture qu'on donne aux détenus ne contient pas des éléments nutritifs complets pouvant leur permettre à lutter contre les maladies ", ont-elles fait constater. Ce qui est, selon ces ONG qui en attribuent la responsabilité à l'Etat congolais, à la base de nombreux cas de décès enregistrés.

Des promesses non tenues

La FBCP et le Collectif d'ONGDH rappelle la promesse faite par la ministre chargée de la Justice pour l'amélioration des conditions carcérales, particulièrement le désengorgement des prisons. Ces organisations déplorent également la lenteur dans le travail des magistrats et des juges. Elles indiquent que beaucoup de personnes détenues dans les prisons et autres maisons carcérales à travers pays le sont en violation des lois de la République.