Congo-Kinshasa: Tshuapa - Clôture de l'atelier sur le développement à la base de 145 territoires

Le ministre d'État de l'Aménagement du territoire , Me Guy Loando Mboyo, a mis fin récemment aux travaux de l'atelier sur le projet de développement à la base à l'Assemblée provinciale de la Tshuapa Dans son allocution, Me Guy Loando Mboyo a insisté sur la nécessité de partager l'information dans les territoires, secteurs et villages de la province de la Tshuapa. Pour le ministre d'État, cette initiative est une première dans l'histoire de la Tshuapa. Me Guy Loando Mboyo a enfin indiqué que c'est l'œuvre du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à développer l'intérieur de la RDC.

Le programme de développement local de cent quarante-cinq territoires (PDL-145T) est totalement financé sur les ressources propres du budget de l'État. Le coût global de la partie PDL-145T confiée au Pnud est estimé à six cent dix millions six cent quatre-vingt-dix mille cinq cent quarante et un, sur un total d'un milliard de dollars .

Pour ce qui de la province de la Tshuapa, ce montant est de soixante millions trois cent neuf mille cinq cents dollars américains, avec en moyenne dix millions par territoire. La durée du programme est du 04 mars 2022 au 31 décembre 2023.

Grâce au PDL-145T, la province de la Tshuapa subira une transformation fondamentale de ses infrastructures au travers des investissements et interventions programmés. Ainsi, tous les six territoires de la province de la Tshuapa bénéficieront de rénovation dans des domaines spécifiques tels que la réhabilitation et l'entretien des routes ; l'électrification, l'éclairage public et l'accès à l'eau potable. En outre, il est prévu la construction des bâtiments administratifs et de logements ; la construction et la réhabilitation des écoles et des centres de santé ; l'accès aux intrants agricoles et semences.