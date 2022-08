Maroc: "Marrakech Creative Interiors Cluster" lance le projet socio-économique le "trio de la réussite"

Marrakech — La plateforme transversale englobant les professionnels locaux de la décoration et ameublement "Marrakech Creative Interiors Cluster" (MCIC) a lancé "Le Trio de la Réussite", un projet inédit visant à relier la connaissance et l'innovation entre Mâalems- Futurs Mâalems et Futurs designers.

A travers cette initiative, le MCIC ambitionne de créer une nouvelle génération de designers et maitres artisans en s'appuyant sur le savoir-faire ancestral des mâalems et les designers confirmés pour édifier un trio de réussite initié pour durer dans le temps, indique un communiqué de ce Cluster.

Selon ses initiateurs, ce projet est né dans la perspective de créer un fort mouvement basé sur la créativité artistique dans l'artisanat tout en suivant les tendances internationales en termes de commercialisation pour en faire une véritable industrie créative.

Le MCIC ambitionne aussi de détecter les jeunes talents dans la région Marrakech Safi, dans le but de les encadrer et les orienter vers la discipline du design, tout en conservant la signature authentique de l'artisanat marocain.

"Je suis fière de porter depuis plusieurs années cette ferveur qui anime le milieu de la créativité artisanale. Nous avons déjà su mettre en œuvre de beaux projets ensemble, pour soutenir les entreprises créatives artisanales de la région de Marrakech qui souhaitent aujourd'hui être le fer de lance d'une vision encore plus grande et globale de ce que nous sommes capables de faire ensemble, et cette plateforme est à la fois l'occasion de donner un bel espace de démonstration de nos capacités, mais aussi l'occasion de créer un réseau exceptionnel autour de nous et des valeurs que nous défendons chaque jour dans nos métiers, révélant l'intelligence de la main et la force du collectif", a expliqué Mme Wafa Kiran, présidente du MCIC, citée dans le communiqué.

La même source indique qu'une première phase a été accomplie du 14 juin au 08 juillet, et qui consistait à animer des ateliers et des formations basées sur la motivation des jeunes candidats, la formation administrative et les soft skills.

Ces ateliers reprendront courant septembre prochain avec les maitres artisans, les jeunes artisans et les designers. Ces formations auront pour thématiques la technicité des outils modernes en artisanat, l'organisation du processus de fabrication du produit artisanal avec une mise en place d'une véritable chaine de production et l'utilisation des processus efficaces de commercialisation, et la mise en place de concours pratiques basés sur une simulation réelle de vente directe au client, ou les groupes bénéficiaires auront à pratiquer toutes les informations acquises sur le terrain.

En guise de clôture, un évènement sera organisé en décembre prochain, pour présenter les groupes finalistes du programme, durant lequel seront décernés 3 prix sélectionnés par un jury prestigieux comprenant des designers de renommée nationale et internationale, les bailleurs de fonds du programme, des entreprises du design et les piliers de l'artisanat de la ville de Marrakech et ses provinces.

Créée en 2016, le Marrakech Creative Interiors Cluster est une plateforme transversale englobant les professionnels locaux de la décoration et ameublement ainsi que les opérateurs économiques intervenant dans ce domaine autour d'un projet commun consistant en la promotion de la compétitivité de ses entreprises et l'amélioration de leurs échanges commerciaux au niveau régional, national et international.

Ce Cluster regroupe des entreprises évoluant dans les cinq segments de produits qui composent l'univers de l'habitat à savoir Meubles, Objets de décoration, Art de la table, Luminaires et Linge de maison.

Il compte parmi ses membres des entreprises leaders et dynamiques, considérées comme les moteurs de la filière en termes de technologie, de développement produit, d'innovation et de savoir-faire.

La stratégie du Cluster est orientée vers la différenciation des produits et de l'offre en mettant l'accent sur le Design et le service, ainsi que le développement de marques et de produits finis à forte valeur ajoutée.