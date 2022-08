Ile Maurice: Arrestation d'Akil Bissessur - "Nou bizin get 'the complete picture' de seki finn arivé" dit Me Teeluckdharry

L'avocat d'Akil Bissessur commentait la circulation d'une vidéo filmée par la Special Striking Team lors de l'opération, à sa sortie en cour, ce jeudi 25 août. "Enn lamwatié lavérité li pli danzéré ki enn fosté. Nou bizin get 'the complete picture' de seki finn arivé", a déclaré Me Sanjeev Teeluckdharry.

Dans cette vidéo, on peut voir l'avocat qui se rend dans une autre pièce avec un sac bien que des agents lui aient dit de ne pas bouger et ordonnaient à sa petite amie d'ouvrir la porte. Selon Me Sanjeev Teeluckdarry, il faut attendre la version d'Akil Bissessur. "Nou atann 'bail motion', Akil Bissessur pou vinn dépozé pou vinn explik tou bann zafer." Et d'ajouter qu'il ne faut pas faire de conclusion hâtive. Selon l'homme de loi, Akil Bissessur a tout le temps nié qu'il avait quelque chose à voir avec la charge portée contre lui et toute personne arrêtée bénéficie de la présomption d'innocence.

Par ailleurs, la police a confirmé que le rapport du Forensic Science Laboratory (FSL) a révélé la présence de cannabïnoides dans la substance saisie lors de la perquisition. Akil Bissessur et sa compagne, Doomila Moheeputh, ont été reconduits en cellule après leur comparution.