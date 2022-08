Congo-Kinshasa: Kongo-Central - Lancement de la campagne de culture du manioc pour farine panifiable

La campagne agricole du manioc pour la production de farine panifiable a été lancée mercredi 24 aout dans le territoire de Madimba (Kongo-Central). Ce projet de la présidence de la République est exécuté par la cellule d'appui au programme d'urgence et intégrée du développement communautaire (CAPUIDC).

D'après Philippe Nguala Malemba, conseiller spécial du chef de l'état et responsable de cette cellule, ce projet vise à lutter contre l'insécurité alimentaire en réalisant la substitution de la farine panifiable du blé par celle du manioc. En effet, cette initiative voudrait ainsi faire face à la rareté et hausse du prix de la farine de blé sur le marché international à cause de la guerre en Ukraine.

Selon Philippe Nguala Malemba, grâce au flux du manioc que ce projet va générer, la RDC sera dotée de la capacité d'exporter au niveau régional et international.

Ce projet est financé par la banque africaine de développement(BAD) à hauteur de 52 millions de dollars américains.

Le conseiller spécial du chef de l'état et coordonnateur de la CAPUIDC précise que ce programme a trois axes.

D'abord, le lancement de la campagne agricole du manioc. Puis suivra, la production intensive de la farine panifiable du manioc. Enfin, l'installation des unités de paquetage suivant les normes et standards internationaux.

Selon lui, ce vaste programme est lancé dans l'objectif de remplacer de plus en plus la farine du blé par celle du manioc. Ce qui permettra à la RDC de répondre à la hausse du prix de la farine de blé, ayant eu pour conséquence sur le plan national, la diminution du volume du pain, les difficultés d'approvisionnement pour les pâtisseries et biscuiteries.

La cérémonie marquant le lancement de ce projet a eu lieu en présence d'une panoplie de personnalités, dont les ministres de l'agriculture et du développement rural, ainsi que le gouverneur du Kongo-Central, Guy Bandu Ndungidi.