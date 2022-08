Maroc: Le pays enregistre un nouveau cas confirmé de variole du singe (Ministère de la Santé)

Rabat — Le Maroc a enregistré un nouveau cas confirmé de Monkeypox, la variole du singe, détecté chez un ressortissant étranger, a indiqué jeudi le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Dans le cadre du dispositif national de vigilance et de surveillance épidémiologique, et en application de sa politique de communication, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale annonce à l'opinion publique qu'un cas confirmé de Monkeypox, ou variole du singe, a été enregistré au Maroc chez un citoyen étranger", a indiqué le ministère dans un communiqué, précisant qu'il s'agit d'un cas importé.

Le ministère explique que les premiers éléments relatifs à l'état de santé du patient indiquent qu'il est "en bonne santé, que son état demeure stable et ne suscite aucune inquiétude". Le patient est pris en charge conformément aux procédures sanitaires adoptées en la matière, relève le communiqué.

Et d'ajouter que les équipes des centres national et régional des opérations d'urgence de santé publique et les équipes d'intervention rapide veillent à la délimitation des cas contact en vue de les soumettre au contrôle médicale et prendre les mesures préventives conformément aux normes nationales et internationales de sécurité sanitaire.

Selon le ministère, il s'agit du troisième cas confirmé de Monkeypox au Maroc depuis le premier cas enregistré le 02 juin dernier.

Et de conclure que le ministère de la Santé et de la Protection sociale continuera à communiquer avec l'opinion publique nationale, et à l'informer de toutes les évolutions, comme il le fait depuis le début de cette alerte sanitaire mondiale.