Congo-Kinshasa: Les jeunes face au e-learning

L'accès à l'internet constitue de plus en plus un besoin fondamental pour plus d'une personne et plus encore pour les jeunes qui sont partagés entre plusieurs priorités et défis dont notamment les études, la formation.

C'est ici qu'il faut ressortir le rôle incontournable du E-learning ou la formation en ligne. Dans ce numéro, 100% Jeunes s'intéresse justement au e-learning.

Que savent les jeunes à ce sujet ? Quels sont les avantages et les inconvénients du e-learning ? Par quelle voie l'utilise-t-on ? Comment les jeunes peuvent se l'approprier ?

Voilà autant de questions auxquelles nous tentons de répondre avec les jeunes. Pour élucider toutes les questions et mieux comprendre le sujet, 100% Jeunes reçoit comme invités : d'une part, Pierre Nsana Bitentu Professeur de journalisme à l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication. Il est également Docteur en information et communication de l'Université Libre de Bruxelles, en Belgique et chercheur et d'autre part, Gloria Fataki, Directrice Générale de TRACE Congo qui nous parle également de TRACE Academia.