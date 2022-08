Congo-Kinshasa: Les jeunes et la réappropriation des résolutions du Nouveau Sommet Afrique-France

Il s'est tenu le 8 octobre de l'année dernière à Montpellier, le 28e Sommet Afrique-France dans le but de rompre avec le passé selon Paris. Aucun chef d'Etat africain n'était invité et le président français Emmanuel Macron voulait privilégier un dialogue avec la jeunesse africaine et de sa diaspora pour débattre sur diverses thématiques dont l'engagement citoyen et la démocratie, l'innovation et l'entreprenariat, la recherche et l'enseignement supérieur, la culture et le patrimoine, les industries culturelles et créatives, et enfin le sport et le développement.

A l'issue de ce sommet des résolutions ont été prises. A cet effet l'Institut Français de Paris lance cette année dans trois pays africains (Tunisie, Cameroun et Afrique du Sud) trois moments de partage sur le suivi de ces recommandations.

La RDC étant lié au Conseil Régional pour le suivi des recommandations du Nouveau Sommet Afrique-France basé au Cameroun a pris part aux préparatifs du Forum régional qui devra se tenir en décembre 2022 à Yaoundé.

C'est quoi le nouveau sommet Afrique-France ? Quelles sont les résolutions qui ont été prises et comment les jeunes leaders de la RDC comptent contribuer efficacement à l'application des résolutions du dit sommet ?

Pour repondre à ces questions 100%Jeunes reçoit pour vous Tracy Ntumba et Thierry Bakuatshile quelques membres de la délégation RDC au nouveau sommet Afrique-France, tous 2 membres dynamiques de la société civile congolaise !