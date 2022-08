Congo-Brazzaville: Apprentissage

L'appel à un apprentissage assidu lancé récemment aux jeunes élus par le chef de l'Etat dans son message à la Nation le 14 août n'est que logique. Il témoigne de l'intérêt porté au rôle que doivent jouer les jeunes - femmes et hommes - de plus en plus nombreux qui arborent l'écharpe tricolore et occupent une place dans la sphère de prise de décision et de fonctionnement d'une nation.

Ce rappel à la mobilisation est aussi nécessaire qu'évident au vu des espérances des concitoyens qui attendent de leurs représentants une réelle maîtrise des dossiers lors des échanges et des débats sur les problèmes d'intérêt général. Sur ce point précis, si apprendre auprès des anciens est un fait, la compréhension des enjeux et des défis liés aux affaires soumises à l'attention des députés en est un autre.

Vu sous cet angle, si l'on s'en tient aux obligations de législateur qui exigent des députés compréhension de l'esprit des lois, planification de nouvelles lois, étude des textes proposés, discussion et adoption ou non, le travail de ces élus implique à la fois rigueur et une attention particulière. Les séances plénières à venir durant cette 15e législature permettront sans aucun doute d'évaluer ces nouveaux venus au sein de l'hémicycle.

Dans cette même optique, la proposition faite lors de la concertation politique d'Owando relative à l'exigence d'un niveau minimum requis pour les citoyens qui aspirent à la députation a tout son sens.

Autant de prérequis qui éviteraient à ces représentants du peuple d'être, comme l'a encore souligné le chef de l'Etat, " toujours aux ordres de la facilité, de la gloire et du non-effort. "