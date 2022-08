Congo-Brazzaville: Artisans - Le jeu du chat et de la souris

Qui n'a jamais entendu parler d'histoires ubuesques entre un artisan et ses clients ? Menteur, tu ne tiens pas parole, on n'en peut plus!...", voilà le vocabulaire courant de bon nombre de Congolais lors d'un remue-ménage entre artisan et acheteur. Généralement, en creusant un peu, on peut comprendre à quel point tout le monde a tiré sur la corde... la corde de la croyance et des espérances. Dans tous les cas, il y a des promesses non tenues d'une ou des 2 parties.

La plupart des artisans au Congo remplissent leur carnet de commande plus que de raison. Par ailleurs, une partie représentative des clients se base sur des critères beaucoup trop risqués et moins réfléchis (artisan disponible, prix bas, ...) pour passer une commande. Dans la majorité des cas, l'insatisfaction provient souvent du non-respect des engagements.

Au Congo, la population se réfère au marché Total pour acheter en quantité et qualité des vivres, fruits et légumes frais ; au marché Poto-poto pour ses allées dédiées aux tissus pagnes, à celui de Ouenze pour ses poissons salés, n'est-il pas temps qu'elle se réfère au " marché des artisans du Congo " pour découvrir au quotidien le savoir-faire local et pour faire des achats à volonté ? Nous avons fait un rêve, celui de créer une enseigne qui affranchit l'artisan de toutes formes de contraintes et l'accompagne à produire du bonheur et à satisfaire ses clients.

Le pari de créer un marché dédié aux artisans

La Foire internationale de l'artisanat du Congo (Fiac) s'est tenue à Brazzaville, du 11 au 20 août, sur le thème " L'artisanat, pilier de redynamisation des économies des pays africains ". Depuis quelques années, le ministère des Petites et Moyennes entreprises, de l'Artisanat et du Secteur informel, multiplie ce genre d'initiatives, afin d'encourager les artisans locaux à la production et inciter la population à la consommation du " made in Congo ".

Ces initiatives offrent indéniablement de la visibilité aux artisans méconnus et permettent à certains de réaliser leurs chiffres d'affaires. Seulement, on constate qu'après ces foires et expositions, les artisans ont du mal à écouler leurs produits. Le manque d'un espace, leur fait souvent défaut. Aussi les clients se plaignent du fait qu'ils perdent souvent de vue ses fabricants après ces expositions-ventes.

A contrario des foires qui ne durent que le temps d'une exposition-vente, un marché dédié peut fonctionner 7j/7 et 365 jours par an, ce qui implique qu'un artisan profite d'un balai permanent des clients qui se réfèrent à un endroit précis pour s'acheter des produits artisanaux.

Grâce à ce site, l'artisan et ses clients ou potentiels clients peuvent établir une relation de confiance. Le marché fournit les clés essentielles pour qu'entrepreneurs et acheteurs puissent mieux se connaître et répondre ensemble aux besoins de la collectivité.

Tout commerçant qui exerce dans un espace dédié obtient une belle référence, entre dans le carnet d'adresses des acheteurs et s'assure une stabilité financière en vue de ses recettes journalières. Gagner sa vie par le biais de l'artisanat doit être simple et vertueux.