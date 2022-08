Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Aout2022

Cameroun : Coupe du monde foot 2022- Les Lions en préparation en Septembre

Dans le cadre de la préparation pour la Coupe du monde 2022, le Cameroun va affronter la Corée du Sud et l’Ouzbékistan. Les hommes de Rigobert Song vont mettre à profit la fenêtre Fifa du mois de septembre 2022 pour disputer deux rencontres amicales, préparatoires pour le mondial qatari. Les adversaires du Cameroun sont connus. Il s’agit de la Corée du Sud et de l’Ouzbékistan, deux pays d’Asie, respectivement classés 28e et 77e au classement Fifa du mois d’août en cours. (Source : cameroun.com)

Rdc : Riposte contre Ebola- La société civile de Béni prend part

Après la confirmation par les autorités d'un cas atteint du virus Ebola à Béni, les pouvoirs publics et les organisations organisent la riposte. Selon l'Oms, la campagne de vaccination a commencé le jeudi 25 août et 200 doses de vaccin sont administrées aux personnels soignants, puis aux quelque 160 cas contact du patient zéro. Les autorités peuvent compter sur l'appui de la société civile pour sensibiliser la population. Dans le domaine, la région qui a déjà connu l'épidémie d'Ebola, n'en est pas à son coup d'essai.

Sénégal : Tension Paris- Bamako- Dakar en médiateur

Alors que les Nations unies n’ont toujours pas répondu au Mali qui a demandé une réunion du Conseil de sécurité, le Sénégal se place comme médiateur entre le président de la transition Assimi Goïta et le président français Emmanuel Macron. Face à ces tensions, Dakar assure « suivre la question » qui oppose Bamako et Paris. (Source : Rfi)

Mali : Médiations autour de l’affaire des 49 soldats arrêtés à Bamako- Des bonnes nouvelles…

Haidara Moulaye, président du haut Conseil des ressortissants maliens vivant en Côte d'Ivoire a, conduit au Mali, une importante délégation composée de chefs religieux et de chefs traditionnels. Selon plusieurs journaux ivoiriens et maliweb.net, de retour à Abidjan, ce jeudi 25 août 2022, après cette mission capitale, le chef de la diaspora malienne vivant en Côte d'Ivoire a délivré un message d'espoir quant à la libération prochaine des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali.

Côte d’Ivoire : Affaire incarcération de Gbalet Pulchérie- Un avocat prend position

L’arrestation et l’incarcération de la syndicaliste Pulcherie Gbalet continuent de faire des vagues. L’une des dernières réactions est celle de Me Ndri Claver qui affirme : « s'ils comprenaient que c'est pour eux que tu te bats…Tu as mon soutien » (Source : civnewsafrik.net)

Burkina Faso: Décentralisation-Le CctUemoa réactualise son livre blanc

Les membres du conseil des collectivités territoriales (Cct) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) ont tenu un atelier de restitution de l’étude d’actualisation du livre blanc sur la décentralisation financière le jeudi 25 août 2022 à Ouagadougou. (Source : Burkina 24)

Niger : Construction d’infrastructures- Les travaux du barrage de Kandadji avancent bien

Redémarrée depuis mars 2019, la construction du Barrage de Kandadji se poursuit normalement avec un taux d’exécution de 24% des travaux de génie civil, à la date du 30 juillet 2022, a indiqué le Directeur Général de l’Agence du Barrage de Kandadji (Abk), M. Amadou Harouna dans un entretien accordé à une équipe de l’Agence Nigérienne de Presse (Anp).Le projet de construction du Barrage de Kandadji (189 km au nord-ouest de la capitale du Niger) a pour objectif d’accroître la production de denrées alimentaires et d’électricité, de stimuler les emplois et ouvrir des perspectives économiques au profit des familles et des communautés du Sahel.

Guinée : Médiation Cédéao- Yayi Boni en action

Arrivé le 20 août à Conakry, le médiateur de la Cédéao poursuit ses consultations en vue de trouver la meilleure approche pour la désamorcer la crise guinéenne. Dans la journée du jeudi 25 août 2022, Thomas Boni Yayi a eu une série d’entretiens de haut niveau. L’émissaire de la Cédéao s’est entretenu dans la soirée du jeudi avec le Président du Conseil national de la Transition (Cnt), Dr Dansa Kourouma, au Palais du peuple où l’organe législatif de la transition a son siège. (Source : africaguinee.com)